https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cekicle-arkadasini-oldurup-yangin-susu-verdi-eglence-mekaninda-yakalandi-son-gecemde-guzel-vakit-1088373801.html

Çekiçle arkadaşını öldürüp yangın süsü verdi, eğlence mekanında yakalandı: 'Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim'

Çekiçle arkadaşını öldürüp yangın süsü verdi, eğlence mekanında yakalandı: 'Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim'

Sputnik Türkiye

Ankara'da, cinayet işlediği evi, öldürdüğü arkadaşıyla birlikte yakarak yangın süsü vermeye çalışan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eğlence mekanında... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T12:27+0300

2024-09-24T12:27+0300

2024-09-24T12:27+0300

türkiye

cinayet

ankara

polis

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Ankara'da 65 yaşındaki S.K. arkadaşını öldürdü.Olay, dün sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddialara göre, 65 yaşındaki Ü.U., yalnız yaşadığı evine misafir gelen arkadaşı S.K. (62) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çekiçle başından yaraladığı arkadaşına düşme süsü vermeye çalışan S.K., evi de yakarak olay yerinden kaçtı.Dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra Ü.U.'nun cesedi ile karşılaştı. Durumun polise bildirilmesi üzerine inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedi bulunan kişinin yanarak ölmediğini, evin ise kasıtlı bir şekilde ateşe verildiğini belirledi. İncelemelerini derinleştiren cinayet büro polisleri, tespit ettikleri şüpheli S.K.'yi yakalamak için harekete geçti.Polisi yanıltmak istemişŞüpheli S.K.'nin kendisini arayan polislerden kurtulmak için önce otogara gittiği ve burada şehir dışına çıkıyormuş gibi izlenim vermeye çalıştığı öğrenildi. S.K.'nin, otogardan çıktıktan sonra ise Çankaya'nın Esat Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bir eğlence mekanında olduğu belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.'Kaçamayacağımı biliyordum'Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde, “Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim” dediği öğrenildi. S.K.'nin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/muge-anlinin-programinda-canli-canli-cinayeti-itiraf-etti-cengiz-karademirin-katili-kim-1088371488.html

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cinayet, ankara, polis