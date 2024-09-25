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Çin'den Tahran'a destek mesajı: 'İran'ın güvenilir ortağı olmayı sürdüreceğiz'
Çin'den Tahran'a destek mesajı: 'İran'ın güvenilir ortağı olmayı sürdüreceğiz'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Ortadoğu'da gerilimi yükselttiği ve bölgesel savaş riskini artırdığı bir dönemde... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.Vang, görüşmede, Çin'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu korumasını destekleyeceğini, iç işlerine müdahale ve yaptırımlara karşı çıkacağını belirterek, "Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin Çin, İran'ın güvenilir ortağı olmayı sürdürecek" dedi.Çin ve İran'ın bağımsız bir kalkınma yolu izlemeye, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmaya bağlı olduğunu ifade eden Vang, gelişmekte olan ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını birlikte savunma, çok kutupluluğu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etme çağrısı yaptı.Vang, İsrail-Filistin meselesinde Çin'in eşitlik, adalet ve ateşkesten yana olduğunu ifade ederek, İran ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin ilişkilerini iyileştirerek bölgesel güvenlik sorunlarını birlik ve dayanışma içinde çözmelerini, Ortadoğu'nun kaderini kendi ellerine almalarını, Arap ve İslam ülkelerinin Ortadoğu'da kalıcı barış için seslerini daha güçlü duyurmalarını desteklediğini vurguladı.'İran, Çin'in Ortadoğu'da daha fazla rol oynamasını istiyor'İran medyasında yer alan bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da Çin'in Ortadoğu sorununun çözümünde daha fazla rol oynamasını desteklediği ifade edildi.İsrail'in eylemlerinin uluslararası yasal çerçevelerin dışına çıktığını, işlediği suçları insan vicdanınca kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, "Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olarak Çin'in rolü, bu suçların kınanması ve durdurulmasında kesinlikle etkili olacaktır" ifadesini kullandı.Pezeşkiyan, İran ve Çin'in 'dünyada çok taraflılığın gelişimi için ele ele vermesi' ve 'baskıcı güçlerin taleplerini diğer ülkelere dayatmasına karşı çıkması' gerektiği görüşünü dile getirdi.
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iran, çin, ortadoğu, mesud pezeşkiyan, vang yi, wang yi
iran, çin, ortadoğu, mesud pezeşkiyan, vang yi, wang yi

Çin'den Tahran'a destek mesajı: 'İran'ın güvenilir ortağı olmayı sürdüreceğiz'

20:02 25.09.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDOÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Ortadoğu'da gerilimi yükselttiği ve bölgesel savaş riskini artırdığı bir dönemde İran'ın egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi.
Vang, görüşmede, Çin'in İran'ın egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu korumasını destekleyeceğini, iç işlerine müdahale ve yaptırımlara karşı çıkacağını belirterek, "Uluslararası ve bölgesel durum nasıl değişirse değişsin Çin, İran'ın güvenilir ortağı olmayı sürdürecek" dedi.
Çin ve İran'ın bağımsız bir kalkınma yolu izlemeye, uluslararası eşitliği ve adaleti savunmaya bağlı olduğunu ifade eden Vang, gelişmekte olan ülkelerin meşru haklarını ve çıkarlarını birlikte savunma, çok kutupluluğu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etme çağrısı yaptı.
Vang, İsrail-Filistin meselesinde Çin'in eşitlik, adalet ve ateşkesten yana olduğunu ifade ederek, İran ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin ilişkilerini iyileştirerek bölgesel güvenlik sorunlarını birlik ve dayanışma içinde çözmelerini, Ortadoğu'nun kaderini kendi ellerine almalarını, Arap ve İslam ülkelerinin Ortadoğu'da kalıcı barış için seslerini daha güçlü duyurmalarını desteklediğini vurguladı.

'İran, Çin'in Ortadoğu'da daha fazla rol oynamasını istiyor'

İran medyasında yer alan bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da Çin'in Ortadoğu sorununun çözümünde daha fazla rol oynamasını desteklediği ifade edildi.
İsrail'in eylemlerinin uluslararası yasal çerçevelerin dışına çıktığını, işlediği suçları insan vicdanınca kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, "Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olarak Çin'in rolü, bu suçların kınanması ve durdurulmasında kesinlikle etkili olacaktır" ifadesini kullandı.
Pezeşkiyan, İran ve Çin'in 'dünyada çok taraflılığın gelişimi için ele ele vermesi' ve 'baskıcı güçlerin taleplerini diğer ülkelere dayatmasına karşı çıkması' gerektiği görüşünü dile getirdi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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