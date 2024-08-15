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ABD'de 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aklanan adam, 7.15 milyon dolar tazminat kazandı
ABD'de 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aklanan adam, 7.15 milyon dolar tazminat kazandı
Sputnik Türkiye
ABD'de 1974 yılında bir soygun sırasında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra masum olduğu ortaya çıkan Glynn Ray... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:36+0300
2024-08-15T18:42+0300
dünya
abd
yargılama
yeniden yapılandırma
abd yüksek mahkemesi
tazminat davası
glynn ray simmons
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ABD Oklahoma'da 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Glynn Ray Simmons, açtığı karşı dava sonucunda 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.Simmons, 1974 yılında bir içki dükkanında meydana gelen soygunda tezgahtar Carolyn Rogers'ı öldürmekten suçlu bulundu, önce idam cezasına daha sonra ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Simmons, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek karşı dava açtı. Temmuz 2023'de serbest bırakıldıBir yargıç, Simmons'ın cezasını bozduktan ve yeni bir duruşma emri verdikten sonra 71 yaşındaki Simmons, Temmuz 2023'te serbest bırakıldı ve hakkında yeni bir dava açılmadı. Simmons polisin raporlarında tahrifat yaptığını ve savcılığın duruşma sırasında delil sakladığını iddia ederek karşı dava açtı. Mahkeme Simmons'u haklı bularak, kendisine 7.15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Avukat Elizabeth Wang yaptığı açıklamada, “Bay Simmons işlemediği bir suçtan dolayı trajik bir süreyi hapiste geçirdi. Her ne kadar bu süreyi asla geri alamayacak olsa da, Edmond ile varılan bu uzlaşma onun yoluna devam etmesini sağlayacak” dedi.Tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi Yüksek Mahkeme’nin idam cezasına ilişkin kararının ardından 1977 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Simmons, Ulusal Aklanma Sicili'ne göre kayıtlara geçen tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abdde-43-yil-sonra-sucsuz-oldugu-ogrenilen-kadin-serbest-birakildi-1086063233.html
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abd, yargılama, yeniden yapılandırma, abd yüksek mahkemesi, tazminat davası, glynn ray simmons
abd, yargılama, yeniden yapılandırma, abd yüksek mahkemesi, tazminat davası, glynn ray simmons

ABD'de 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aklanan adam, 7.15 milyon dolar tazminat kazandı

18:36 15.08.2024 (güncellendi: 18:42 15.08.2024)
© AP PhotoRay Simmons
Ray Simmons - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AP Photo
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ABD'de 1974 yılında bir soygun sırasında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra masum olduğu ortaya çıkan Glynn Ray Simmons, açtığı tazminat davasını kazandı. Simmons, kayıtlara geçen tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi.
ABD Oklahoma'da 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Glynn Ray Simmons, açtığı karşı dava sonucunda 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.
Simmons, 1974 yılında bir içki dükkanında meydana gelen soygunda tezgahtar Carolyn Rogers'ı öldürmekten suçlu bulundu, önce idam cezasına daha sonra ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Simmons, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek karşı dava açtı.

Temmuz 2023'de serbest bırakıldı

Bir yargıç, Simmons'ın cezasını bozduktan ve yeni bir duruşma emri verdikten sonra 71 yaşındaki Simmons, Temmuz 2023'te serbest bırakıldı ve hakkında yeni bir dava açılmadı.
Simmons polisin raporlarında tahrifat yaptığını ve savcılığın duruşma sırasında delil sakladığını iddia ederek karşı dava açtı. Mahkeme Simmons'u haklı bularak, kendisine 7.15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Avukat Elizabeth Wang yaptığı açıklamada, “Bay Simmons işlemediği bir suçtan dolayı trajik bir süreyi hapiste geçirdi. Her ne kadar bu süreyi asla geri alamayacak olsa da, Edmond ile varılan bu uzlaşma onun yoluna devam etmesini sağlayacak” dedi.

Tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi

Yüksek Mahkeme’nin idam cezasına ilişkin kararının ardından 1977 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Simmons, Ulusal Aklanma Sicili'ne göre kayıtlara geçen tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi oldu.
Sandra Hemme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
DÜNYA
ABD'de '43 yıl sonra' suçsuz olduğu öğrenilen kadın serbest bırakıldı
20 Temmuz, 19:15
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