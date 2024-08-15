https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abdde-48-yil-cezaevinde-kaldiktan-sonra-aklanan-adama-715-milyon-dolar-tazminat--1086891458.html

ABD'de 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aklanan adam, 7.15 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'de 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra aklanan adam, 7.15 milyon dolar tazminat kazandı

Sputnik Türkiye

ABD'de 1974 yılında bir soygun sırasında bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra masum olduğu ortaya çıkan Glynn Ray... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T18:36+0300

2024-08-15T18:36+0300

2024-08-15T18:42+0300

dünya

abd

yargılama

yeniden yapılandırma

abd yüksek mahkemesi

tazminat davası

glynn ray simmons

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ABD Oklahoma'da 48 yıl cezaevinde kaldıktan sonra suçsuz olduğu anlaşılan Glynn Ray Simmons, açtığı karşı dava sonucunda 7.15 milyon dolar tazminat kazandı.Simmons, 1974 yılında bir içki dükkanında meydana gelen soygunda tezgahtar Carolyn Rogers'ı öldürmekten suçlu bulundu, önce idam cezasına daha sonra ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Simmons, olayla ilgisinin bulunmadığını belirterek karşı dava açtı. Temmuz 2023'de serbest bırakıldıBir yargıç, Simmons'ın cezasını bozduktan ve yeni bir duruşma emri verdikten sonra 71 yaşındaki Simmons, Temmuz 2023'te serbest bırakıldı ve hakkında yeni bir dava açılmadı. Simmons polisin raporlarında tahrifat yaptığını ve savcılığın duruşma sırasında delil sakladığını iddia ederek karşı dava açtı. Mahkeme Simmons'u haklı bularak, kendisine 7.15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Avukat Elizabeth Wang yaptığı açıklamada, “Bay Simmons işlemediği bir suçtan dolayı trajik bir süreyi hapiste geçirdi. Her ne kadar bu süreyi asla geri alamayacak olsa da, Edmond ile varılan bu uzlaşma onun yoluna devam etmesini sağlayacak” dedi.Tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi Yüksek Mahkeme’nin idam cezasına ilişkin kararının ardından 1977 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Simmons, Ulusal Aklanma Sicili'ne göre kayıtlara geçen tüm aklananlar arasında en uzun süre hapis yatan kişi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/abdde-43-yil-sonra-sucsuz-oldugu-ogrenilen-kadin-serbest-birakildi-1086063233.html

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abd, yargılama, yeniden yapılandırma, abd yüksek mahkemesi, tazminat davası, glynn ray simmons