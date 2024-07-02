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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydin-magdurlarin-zararini-kendi-imkanlarimla-gidermek-istiyorum-1085436535.html
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın: 'Mağdurların zararını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum'
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın: 'Mağdurların zararını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum'
Sputnik Türkiye
Çiftlik Bank davasında tutuklanan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:36+0300
2024-07-02T13:36+0300
türkiye
tosuncuk
mehmet aydın
çiftlik bank
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Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.Çiftlik Bank davası sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Tutuklu sanık Mehmet Aydın, “Tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum” dedi.'Mağdurların zararını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum'Savunma yapan Mehmet Aydın, “Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır” dedi.Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.İddianameAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank’ın kurucusu ve ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ’Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ’Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240123/tosuncuk-lakapli-mehmet-aydin-gozunu-uzaya-dikti-mars-kolonisine-katilirim-1079929122.html
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tosuncuk, mehmet aydın, çiftlik bank

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın: 'Mağdurların zararını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum'

13:36 02.07.2024
© Fotoğraf : DHAÇiftlik Bank, Mehmet Aydın
Çiftlik Bank, Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Fotoğraf : DHA
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Çiftlik Bank davasında tutuklanan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.
Çiftlik Bank davası sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Tutuklu sanık Mehmet Aydın, “Tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum” dedi.

'Mağdurların zararını kendi imkanlarımla gidermek istiyorum'

Savunma yapan Mehmet Aydın, “Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurt dışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır” dedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 ayrı iddianamede, Çiftlik Bank’ın kurucusu ve ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi olan Fatih Aydın hakkında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ’Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ’Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından toplam 86 bin 114 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
TÜRKİYE
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın gözünü uzaya dikti: 'Mars kolonisine katılırım'
23 Ocak, 07:09
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