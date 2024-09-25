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'Camide sessiz ol' denilen çocuk imamı susturmaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı
'Camide sessiz ol' denilen çocuk imamı susturmaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bir camide yaşanan komik bir olay, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Namaz sırasında sessiz olması için uyarılan bir çocuk, kısa süre sonra imamı... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T11:55+0300
2024-09-25T11:59+0300
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Olayın merkezinde, camide namaz sırasında hareketli davranan bir çocuk yer alıyor. Cemaatten birinin çocuğa sessiz olması gerektiğini söylemesi üzerine, çocuk bu uyarıyı farklı bir şekilde anladı. İmamın okuduğu dualar sırasında, çocuk da imamı susturmaya çalışarak sessizlik sağlamaya çalıştı. İmamın okumasını durdurmaya çalışan çocuğun bu naif ve komik çabası, cemaat arasında gülümsemelere neden oldu.'Sessiz ol' uyarısını yanlış anladı, sosyal medyada i̇lgi odağı olduCami cemaatinden birinin bu renkli anları kaydetmesiyle olay sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler, çocuğun tatlı yanılgısına gülümseyerek eğlenceli yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı, “Çocuk dünyası bambaşka” ve “Saflığın bu kadar güldürdüğüne ilk defa şahit oldum” gibi yorumlar bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/survivorda-yarisan-batuhan-karacakayadan-uzen-haber-acil-ameliyata-alindi-1088409342.html
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imam, imam, çocuk, komik
imam, imam, çocuk, komik

'Camide sessiz ol' denilen çocuk imamı susturmaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı

11:55 25.09.2024 (güncellendi: 11:59 25.09.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Cami
Rusya- Cami - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Bir camide yaşanan komik bir olay, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Namaz sırasında sessiz olması için uyarılan bir çocuk, kısa süre sonra imamı susturmaya çalışınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Bu beklenmedik olay cemaatin yüzünü güldürürken, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük ilgi gördü.
Olayın merkezinde, camide namaz sırasında hareketli davranan bir çocuk yer alıyor. Cemaatten birinin çocuğa sessiz olması gerektiğini söylemesi üzerine, çocuk bu uyarıyı farklı bir şekilde anladı. İmamın okuduğu dualar sırasında, çocuk da imamı susturmaya çalışarak sessizlik sağlamaya çalıştı. İmamın okumasını durdurmaya çalışan çocuğun bu naif ve komik çabası, cemaat arasında gülümsemelere neden oldu.

'Sessiz ol' uyarısını yanlış anladı, sosyal medyada i̇lgi odağı oldu

Cami cemaatinden birinin bu renkli anları kaydetmesiyle olay sosyal medyada hızla yayıldı. Videoyu izleyenler, çocuğun tatlı yanılgısına gülümseyerek eğlenceli yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı, “Çocuk dünyası bambaşka” ve “Saflığın bu kadar güldürdüğüne ilk defa şahit oldum” gibi yorumlar bıraktı.
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