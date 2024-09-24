https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/iraktan-teklif-islam-ve-arap-ulkeleri-ortak-zirvesi-duzenlensin-1088403124.html
Irak'tan teklif: 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi düzenlensin'
Irak'tan teklif: 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi düzenlensin'
Sputnik Türkiye
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısında 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi'... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T23:09+0300
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fuad hüseyin
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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yeni bir teklifte bulundu.Açıklamaya göre toplantıda Hüseyin, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin bölgede savaşın yayılmasını önlemek için harekete geçmesinin önemine vurgu yaparak 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi' düzenlenmesini önerdi.'Uluslararası acil müdahale'Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine saygı duymaya zorlamak için diplomatik ve siyasi desteği harekete geçirmenin gerekliliğini vurguladı.Irak'ın Lübnan'a ve egemenliğine verdiği desteğin sürdüğünu belirten Hüseyin, bölgenin istikrarının korunması için 'uluslararası acil müdahale' çağrısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-gorustu-1088401921.html
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irak, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, arap ülkeleri
irak, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, arap ülkeleri
Irak'tan teklif: 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi düzenlensin'
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısında 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi' düzenlenmesini önerdi.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yeni bir teklifte bulundu.
Açıklamaya göre toplantıda Hüseyin, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin bölgede savaşın yayılmasını önlemek için harekete geçmesinin önemine vurgu yaparak 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi' düzenlenmesini önerdi.
'Uluslararası acil müdahale'
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine saygı duymaya zorlamak için diplomatik ve siyasi desteği harekete geçirmenin gerekliliğini vurguladı.
Irak'ın Lübnan'a ve egemenliğine verdiği desteğin sürdüğünu belirten Hüseyin, bölgenin istikrarının korunması için 'uluslararası acil müdahale' çağrısında bulunuldu.