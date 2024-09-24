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Irak'tan teklif: 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi düzenlensin'
Irak'tan teklif: 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi düzenlensin'
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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısında 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi'... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yeni bir teklifte bulundu.Açıklamaya göre toplantıda Hüseyin, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin bölgede savaşın yayılmasını önlemek için harekete geçmesinin önemine vurgu yaparak 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi' düzenlenmesini önerdi.'Uluslararası acil müdahale'Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine saygı duymaya zorlamak için diplomatik ve siyasi desteği harekete geçirmenin gerekliliğini vurguladı.Irak'ın Lübnan'a ve egemenliğine verdiği desteğin sürdüğünu belirten Hüseyin, bölgenin istikrarının korunması için 'uluslararası acil müdahale' çağrısında bulunuldu.
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irak, irak dışişleri bakanlığı, fuad hüseyin, arap ülkeleri

Irak'tan teklif: 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi düzenlensin'

23:09 24.09.2024
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / Multimedya arşivine gidinIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısında 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi' düzenlenmesini önerdi.
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, New York'ta Arap ülkeleri dışişleri bakanları istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin yeni bir teklifte bulundu.
Açıklamaya göre toplantıda Hüseyin, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin bölgede savaşın yayılmasını önlemek için harekete geçmesinin önemine vurgu yaparak 'İslam ve Arap Ülkeleri Ortak Zirvesi' düzenlenmesini önerdi.

'Uluslararası acil müdahale'

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin, İsrail'in saldırganlığını durdurmak ve Tel Aviv yönetimini Lübnan'ın egemenliğine ve güvenliğine saygı duymaya zorlamak için diplomatik ve siyasi desteği harekete geçirmenin gerekliliğini vurguladı.
Irak'ın Lübnan'a ve egemenliğine verdiği desteğin sürdüğünu belirten Hüseyin, bölgenin istikrarının korunması için 'uluslararası acil müdahale' çağrısında bulunuldu.
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