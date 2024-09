https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bm-zirvesindeki-tek-turk-belediye-baskani-fatma-sahin-oldu-hedef-gaziantepi-dunya-capinda-ornek-1088413328.html

BM Zirvesi'ndeki tek Türk belediye başkanı Fatma Şahin oldu: 'Hedef Gaziantep'i dünya çapında örnek şehir yapmak'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BM Genel Sekreteri Guterres'in davetiyle katıldığı, BM Geleceğin Zirvesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin New York’ta, BM Geleceğin Zirvesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu toplantılarına Antonio Guterres'in davetiyle katıldı. Toplantılara katılan tek Türk belediye başkanı olan Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katıldığı toplantılara ilişkin izlenimlerini aktaracağını ve belediyecilik yaklaşımını anlatacağını kaydetti. Peki Gaziantep belediyecilikte neden öne çıkıyor? "Gaziantep Modeli" nedir? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. 'Görevim Gaziantep'in ortak akıl ve iş birliğine dayalı anlayışını dünya sahnesine taşımak'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin New York’ta, BM Geleceğin Zirvesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu toplantılarındaki rolünü "Benim görevim Gaziantep'in bu ortak akıl ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışını dünya sahnesine taşımak" sözleriyle aktarırken konuya ilişkin şunları söyledi:"Benim rolüm, Gaziantep Modeli gibi, dayanışma ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışını uluslararası arenada tanıtmaktır. Gaziantep, tüm kurum ve kuruluşların, vatandaşlarla el birliği içinde çalışarak çözüm ürettiği bir şehir. Bu modelin başarısı, şehirdeki dinamiklerin uyum içinde çalışması sayesinde ortaya çıktı. BM Genel Sekreteri Guterres’in danışma kurulunda yer almam, bu dayanışma modelinin küresel krizler için bir çözüm sunabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, benim görevim Gaziantep'in bu ortak akıl ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışını dünya sahnesine taşımak ve BM’de bunun uygulanabilir bir çözüm olduğunu anlatmaktır."'BM küresel sorunlara çözüm bulmak ve adil bir dünya düzeni sağlamak için kuruldu, fakat günümüzde bu hedeflere ulaşmada zorlanıyor'Şahin, Türkiye için BM’nin milletler süreci açısından önemini anlatırken sözlerine "BM küresel sorunlara çözüm bulmak ve adil bir dünya düzeni sağlamak için kuruldu, fakat günümüzde bu hedeflere ulaşmada zorlanıyor" diyerek başlıyor ve konuya ilişkin şunları söyledi:'Gaziantep Modeli, şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların, vatandaşlarla birlikte dayanışma içinde hareket ettiği, sorunlara ortak akılla çözüm ürettiği bir yönetim anlayışıdır'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modelini ve bu modelin temel esaslarını şu sözlerle aktardı:Gaziantep Modeli, şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların, vatandaşlarla birlikte dayanışma içinde hareket ettiği, sorunlara ortak akılla çözüm ürettiği bir yönetim anlayışıdır. Bu model, kriz dönemlerinde bile sosyal uyumu koruyarak, tüm kesimlerin bir arada yaşayabileceği bir düzeni sağlamıştır. Belediyecilik açısından Gaziantep Modeli, katılımcılık, şeffaflık ve hızlı çözüm üretmeyi esas alır. Dayanışmaya dayalı bu model, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan ekonomiye kadar her alanda uygulanmaktadır. Bu modelin bir diğer önemli özelliği de, şehirdeki farklı grupları bir araya getirip ortak çözümler üretebilmektir.'Gaziantep modelinin BM’de kabul görmesi, dünya genelinde de uygulanabilir bir çözüm önerisi olduğunu gösteriyor'Şahin, BM Geleceğin Zirvesi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu toplantılarına özel olarak davet edilmesinin Gaziantep modelinin dünya genelinde de uygulanabilir olacağının altını çizdiğini aktarırken konuya ilişkin şu sözleri kaydetti: 'Gelecekte Gaziantep’te, dayanışmayı ve ortak akılla yönetimi daha da güçlendirecek projelere odaklanacağız'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son olarak gelecekte de Gaziantep'te dayanışmayı ve ortak akla dayalı yönetimi güçlendirecek projelere devam edeceğinin altını çizerken konuya ilişkin şunları söyledi: "Gelecekte Gaziantep’te, dayanışmayı ve ortak akılla yönetimi daha da güçlendirecek projelere odaklanacağız. Şehrimizde sosyal uyumu artıracak projeler, ekonomik kalkınmayı destekleyecek girişimler ve çevre dostu şehircilik uygulamaları öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, farklı kesimlerin birlikte uyum içinde yaşadığı bir şehir modeli oluşturmaya devam edeceğiz. Bu hedefler doğrultusunda, Gaziantep’i sadece Türkiye’ye değil, dünya çapında örnek bir şehir haline getirmeyi planlıyoruz."

