https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bati-basini-abd-ukraynaya-8-milyar-dolarlik-askeri-yardim-yapmayi-planliyor-1088446998.html

Batı basını: ABD, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

Batı basını: ABD, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Zelenskiy’in Washington ziyareti sırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım duyurmayı planladığı bildirildi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T23:52+0300

2024-09-25T23:52+0300

2024-09-25T23:51+0300

ukrayna krizi

reuters

abd

ukrayna

vladimir zelenskiy

washington

askeri yardım

nato

sergey lavrov

kremlin

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Reuters'in isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretisırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmayı planlıyor.Haberde, "ABD, Perşembe günü Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyareti sırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolardan fazla askeri yardım yapacağını duyurmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abd-temsilciler-meclisi-baskanindan-zelenskiye-amerikan-ic-siyasetine-karisma-mesaji-1088446304.html

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