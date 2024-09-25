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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bati-basini-abd-ukraynaya-8-milyar-dolarlik-askeri-yardim-yapmayi-planliyor-1088446998.html
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
Batı basını: ABD, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Zelenskiy’in Washington ziyareti sırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım duyurmayı planladığı bildirildi. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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2024-09-25T23:51+0300
ukrayna krizi
reuters
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
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nato
sergey lavrov
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Reuters'in isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretisırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmayı planlıyor.Haberde, "ABD, Perşembe günü Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyareti sırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolardan fazla askeri yardım yapacağını duyurmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abd-temsilciler-meclisi-baskanindan-zelenskiye-amerikan-ic-siyasetine-karisma-mesaji-1088446304.html
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reuters, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, washington, askeri yardım, nato, sergey lavrov, kremlin
reuters, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, washington, askeri yardım, nato, sergey lavrov, kremlin

Batı basını: ABD, Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor

23:52 25.09.2024
© AA / Ukrayna Devlet BaşkanlığıZelenskiy Biden ile bir araya geldi
Zelenskiy Biden ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Ukrayna Devlet Başkanlığı
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ABD’nin Zelenskiy’in Washington ziyareti sırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım duyurmayı planladığı bildirildi.
Reuters'in isimlerini açıklamadığı ABD’li yetkililere dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyaretisırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolarlık askeri yardım yapacağını duyurmayı planlıyor.
Haberde, "ABD, Perşembe günü Vladimir Zelenskiy'in Washington ziyareti sırasında Ukrayna'ya 8 milyar dolardan fazla askeri yardım yapacağını duyurmayı planlıyor” ifadelerine yer verildi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
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