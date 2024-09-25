https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abd-temsilciler-meclisi-baskanindan-zelenskiye-amerikan-ic-siyasetine-karisma-mesaji-1088446304.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenskiy'e 'Amerikan iç siyasetine karışma' mesajı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenskiy'e 'Amerikan iç siyasetine karışma' mesajı

Sputnik Türkiye

Amerikan medyasının paylaştığı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Johnson imzalı mektupta, Zelenskiy'e verilen 'ABD iç siyasetine müdahale... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T23:18+0300

2024-09-25T23:18+0300

2024-09-25T23:18+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

abd temsilciler meclisi

mike johnson

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Mike Johnson, Vladimir Zelenskiy'e mektup göndererek, Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyarette 'Demokratlara destek görüntüsü verdiğini' ve bu ziyareti organize eden Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı derhal geri çekmesini istedi.Johnson, mektubunda hafta sonu seçimlerin kritik eyaletlerinden Pennsylvania'ya yaptığı ziyarette sadece Demokratların bulunduğu bir ortamda bir ABD fabrikasını gezen Zelenskiy'in bu gezisinden hoşnut olmadıklarını belirtti."Sizden Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova'yı derhal kovmanızı talep ediyorum" ifadesini kullanan Johnson, söz konusu tesiste bir tane bile Cumhuriyetçi politikacı bulunmadığını, buna mukabil seçimin kritik eyaletlerinden Pennsylvania'ya yapılan bu ziyarette sadece Demokrat siyasetçilerin yer almasının yanlış olduğunu vurguladı.Johnson, bu ziyarette ortaya çıkan tablonun buna zarar verdiğini ve Demokratlara destek anlamına geldiğini savundu.Ziyaretin organizasyonunda Ukrayna adına Markarova'nın bulunduğunu ve buraya hiçbir Cumhuriyetçi ismin davet edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Johnson, "Tüm yabancı devletler Amerikan iç siyasetine karışmaktan kaçınmalıdır" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-ukraynali-diplomat-zelenskiy-ukraynalilari-blackrock-ve-derin-devlet-icin-olume-terk-ediyor-1088398392.html

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