https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bakan-simsekten-yatirimcilara-yeni-ilave-vergi-yok-mesaji-1088427982.html
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara 'yeni ilave vergi yok' mesajı
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara 'yeni ilave vergi yok' mesajı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor. Toplantılarda yatırımcılara, yeni ilave vergiler... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T14:31+0300
2024-09-25T14:31+0300
2024-09-25T14:36+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
vergi
abd
yabancı yatırımcı
yabancı yatırımcılar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor.Portföy yöneticileriyle bir araya geldiŞimşek, New York temasları kapsamında, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya geldi. Şimşek, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, ekonomi programını anlattı. Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yapan Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları yanıtladı.Yoğun katılımın olduğu Goldman Sachs'taki toplantıda söz alan katılımcıların programın başarısını tebrik ettiği öğrenildi. Mehmet Şimşek, New York temasları kapsamında, bazı ikili görüşmeler de yaptı. Şimşek, META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ve beraberindeki heyetle verimli toplantılar gerçekleştirdi.Yeni ilave vergiler konusuna açıklama getirdiSöz konusu toplantılarda Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.Bu arada, Türkiye'nin 2024-2028 yıllarında IFC'den 9 milyar dolar tutarında finansman sağlaması bekleniyor. 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 mali yılı için şimdiye kadar 600 milyon dolar finansman IFC tarafından özel sektöre sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bakan-mehmet-simsek-kayit-disilikla-mucadele-edecegiz-1088404918.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, abd, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcılar
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, vergi, abd, yabancı yatırımcı, yabancı yatırımcılar
Bakan Şimşek'ten yatırımcılara 'yeni ilave vergi yok' mesajı
14:31 25.09.2024 (güncellendi: 14:36 25.09.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor. Toplantılarda yatırımcılara, yeni ilave vergiler getirilmesini planlamadığını aktaran Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelenin detaylarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini sürdürüyor.
Portföy yöneticileriyle bir araya geldi
Şimşek, New York temasları kapsamında, ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst yönetimiyle bir araya geldi. Şimşek, Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, ekonomi programını anlattı. Toplantıya dünyanın en büyük fonlarının portföy yöneticilerinden oluşan 15 kişilik bir yatırımcı grubu katıldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Goldman Sachs'ın düzenlediği Yatırım Konferansı'nda detaylı bir sunum yapan Şimşek, Goldman Sachs Küresel İlişkiler Başkanı Jared Cohen'in moderatörlüğünde de soruları yanıtladı.
Yoğun katılımın olduğu Goldman Sachs'taki toplantıda söz alan katılımcıların programın başarısını tebrik ettiği öğrenildi. Mehmet Şimşek, New York temasları kapsamında, bazı ikili görüşmeler de yaptı. Şimşek, META Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ve beraberindeki heyetle verimli toplantılar gerçekleştirdi.
Yeni ilave vergiler konusuna açıklama getirdi
Söz konusu toplantılarda Şimşek'in, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin sıkı maliye politikalarının odak noktası olacağını ve yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını aktardığı öğrenildi.
Bu arada, Türkiye'nin 2024-2028 yıllarında IFC'den 9 milyar dolar tutarında finansman sağlaması bekleniyor. 2024 mali yılı için yaklaşık 3,6 milyar dolar, 2025 mali yılı için şimdiye kadar 600 milyon dolar finansman IFC tarafından özel sektöre sağlandı.