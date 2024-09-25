https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/bakan-mehmet-simsek-kayit-disilikla-mucadele-edecegiz-1088404918.html

Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: 'Vergi avatarları olacak'

Bakan Mehmet Şimşek duyurdu: 'Vergi avatarları olacak'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte Amerika'da faaliyet gösteren... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T01:05+0300

2024-09-25T01:05+0300

2024-09-25T01:09+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

abd

new york

anadolu aslanları işadamları derneği (askon)

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel kurulu

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Bakan Mehmet Şimşek ABD'de yaptığı konuşmada 2025'te enflasyonun güçlü bir şekilde düşeceğini açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Mehmet Şimşek, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Mehmet Şimşek etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'de cari açığın yaklaşık 57 milyar dolardan 20 milyar doların altına indiğini belirterek "Cari açık bir kırılganlık, bir endişe kaynağı olmaktan çıktı. İlave tedbirler gerekiyor ama bugün itibarıyla çok rahat yönetilebilir endişe kaynağı olmaktan çıkmış bir dış denge ile karşı karşıyayız" dedi.'95 milyar dolar civarında iyileşme'2023 yılında rezerv yetersizliğinin de bir endişe kaynağı olduğunu belirten Bakan Mehmet Şimşek net rezervlerde geçen hafta itibarıyla 95 milyar dolar civarında iyileşme kaydedildiğini belirtti. Bakan Mehmet Şimşek "Hem içeriden hem dışardan programa çok yoğun ilgi var. Dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu da bir endişe kaynağı olmaktan çıkartmış durumda" dedi.'Geçici olarak büyümede yavaşlama var'Büyümede geçici yavaşlama olduğunu belirten Bakan Mehmet Şimşek ''Daha sağlıklı, sürdürülebilir büyüme için temelleri sağlamlaştırıyoruz. Geçici olarak büyümede bir yavaşlama var. Fakat Türkiye'nin bünyesi sağlamlaşacak. Türkiye'de sürdürülebilir yüksek büyüme nihai hedefimiz. Bunu tekrar o patikaya evireceğiz" ifadesinde bulundu.'2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek'Enflasyonun 2024 yılında yüzde 40-42 arasında gerçekleşmesinin beklendiğini, gelecek sene yüzde 20'nin altına, sonraki sene de tek haneye düşmesinin öngörüldüğünü açıklayan Bakan Mehmet Şimşek şöyle konuştu:Büyüme ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki olmadığını belirten Bakan Şimşek "Enflasyonu indirirken aslında güçlü yüksek sürdürülebilir büyümenin temellerini atıyoruz. Dolayısıyla geçici yavaşlama sakın karamsarlığa düşürmesin" dedi.'Kayıt dışılık ile mücadele edilecek'Kayıt dışı ile mücadelede olduklarını belirten Bakan Şimşek ''Bundan sonra vergi oranlarını artırmaktan çok kayıt dışılıkla mücadeleyi önceliklendireceğiz. Kayıt dışı demek adaletsizlik demek. Kayıt dışılık emek finansmana erişmemek, ölçeğin düşük kalması ve verimsizlik demek. Dolayısıyla adil bir rekabet ortamı için kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. Eğer kayıt dışıysanız bilin ki mutlaka maliye sizin kapınızı çalacak. Türkiye'deki bütün mükellefleri her sene denetime tabi tutacak vergi avatarları olacak. Herkesin bilançosu, gelir tablosu, çapraz denetimi yapılıyor olacak" şeklinde konuştu.'Doğalgaz ve petrol üretimi bizim cari açığımızı azaltacak'Cari açıktaki düzelmenin doğalgaz ve petrol üretimi ile artacağına değinen Bakan Mehmet Şimşek şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-yilmaz-tunc-mehmet-simsek-hakkinda-asilsiz-istifa-haberlerine-sorusturma-1087203418.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, abd, new york, anadolu aslanları işadamları derneği (askon), bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu