Araştırma sonuçları her 'üç çocuktan birinin' miyop olduğunu gösteriyor

Çin'de bir üniversitede yapılan bir araştırma, dünya genelinde üç çocuktan birinin uzağı görme bozukluğuna sahip olduğunu ortaya koydu. 5 milyondan fazla... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

Yapılan bir araştırma, her üç çocuktan en az birinde, uzağı iyi görememe sorunu olan miyobun bulunduğunu kaydetti.British Journal of Ophthalmology'de yayınlanan bu araştırmada, dünya genelinde 50 ülkeden beş milyondan fazla katılımcıyı kapsayan 276 çalışmanın analiz edildiği bildirildi. Araştırmada, özellikle çocuklarda görülen görme bozukluğu hakkında dikkate alınması gereken sonuçlara ulaşıldı.Bilim insanları, 2050 yılına kadar yaklaşık 740 milyon çocuğun miyoptan etkileneceğini ve miyobun sürekli büyüyen küresel bir sağlık sorunu haline geleceğini öngörüyor.Dünya genelinde oranlar değişiyorSonuçlar, Asya'da miyop sorunu olan çocukların normale kıyasla daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Japonya'da yüzde 85, Güney Kore'de yüzde 73'ü; Çin ve Rusya'da ise yüzde 40'tan fazla çocuğun miyop olduğu bildirildi.En düşük miyop seviyeleri ise yaklaşık yüzde 1 ile Paraguay ve Uganda ülkelerinde görülüyor. İngiltere, İrlanda ve ABD'nin hepsinde çocukların yaklaşık yüzde 15'ine miyop teşhisi koyulduğu bildiriliyor.Covid-19 salgını ardından artış olduğu görülüyorAnalizlere bakıldığında 1990 ile 2023 yılı arasında miyopluğun üç kata çıkarak yüzde 36'ya yükseldiği belirtildi. Araştırmacılar, özellikle Covid-19 pandemisinden sonra 'dikkat çekici bir artışın' olduğunu söylüyor.Genelde ilkokul yıllarında başlayan miyopluk, göz yaklaşık 20 yaşına kadar büyümeyi durdurana kadar kötüleşme eğilimindedir. Genetiğe bağlı olarak çocuklara ebeveynlerinden miyop miras kalabilir. Asya kıtalarında çocukların eğitimlerine yaklaşık iki yaşında başlamaları gibi dış faktörlerden kaynaklanan göz bozukluğunun da görülebileceği bildiriliyor.Çocuklarda miyop nasıl 'engellenebilir'?Uzmanlar, çocukların miyop olma şanslarını azaltmak için özellikle yedi ila dokuz yaşları arasındaki çocukların, her gün en az iki saat dışarıda kalmaları gerektiğini söylüyor. Doğal güneş ışığı, dışarıda yapılan egzersizler veya çocukların gözlerinin daha uzaktaki nesnelere odaklanmasının ne kadar fark yarattığının henüz belli olmadığı belirtildi. İngiltere Optometrisler Koleji'ndeki klinik uzmanları, çocukların dışarıda olmalarının, göz sağlığına gerçek bir faydası olduğunu savunuyor. Ebeveynlerin, çocuklarını 7 ila 10 yaşlarındayken göz muayenesine götürmelerini tavsiye eden uzmanlar, miyopluğun aynı zamanda aileden kalıtsal olarak çocuklara geçebileceğinin de altını çiziyor.Miyop olan bir kişinin, çocuğunun miyop olma ihtimali diğerlerinden üç kat daha fazla olduğu vurgulanıyor. Çocuklarda miyop belirtileri; okuldaki tahtayı okuyamama, uzaktan kelimeleri okumada zorlanma, televizyona veya bilgisayara yakın oturma, aynı şekilde cep telefonu veya tableti yüze yakın tutma, baş ağrısı, gözleri çok ovuşturma olarak görülebiliyor.

