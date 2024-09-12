https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/kanser-tedavisi-goren-ankarali-turgut-son-durumunu-paylasti-ilac-parasi-icin-sikistik-cunku-tanesi-1087948251.html

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut son durumunu paylaştı: 'İlaç parası için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira'

Kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut son durumunu paylaştı: 'İlaç parası için sıkıştık çünkü tanesi 65-67 bin lira'

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen Turgut Karataş, sağlığına ilişkin son durumu paylaştı. Kısa bir süre içerisinde 12-13... 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T16:49+0300

2024-09-12T16:49+0300

2024-09-12T16:50+0300

türkiye

ankaralı turgut

sağlık

kanser

sağlık durumu

turgut karataş

gülben ergen

açıklama

tedavi

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İki aydan kısa bir süre içerisinde 13 kilo veren ünlü türkücü Ankaralı Turgut son haline ilişkin bilgi paylaştı. Mide ağrısıyla hastaneye giderek kanser olduğunu öğrenen türkücü, “Karaciğerde sarkma var dediler. Aşağı yukarı 1.5 aya yakın yattım. 12-13 kilo falan verdim. Bende 3 ay içerisinde oluşan bir şey” ifadelerini kullandı.Kanser sebebiyle kullanması gereken ilaçlara erişemekte maddi olarak güçlük yaşadığını söyleyen Ankaralı Turgut, ATV Haber'e yaptığı açıklamasında “Maddi anlamda sıkıştık çünkü ilacın tanesi 65-67 bin lira. Çok para kazanan sanatçı değilim bu ülkede. Düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Kaç trilyonluk insan bile bir anda sıfıra düşebiliyor” dedi. Yabancı filmlerde türkülerinin izinsiz kullanıldığı fakat kendisine telif ödenmediğini dile getiren Turgut Karataş, “Orada benim şarkılarım tıklanıyor ama bana bir şey gelmiyor. Gelir olmayınca ne olacak? Mecburen maddi sıkıntı çekiyorsun” dedi ve MESAM'a kendisine ödeme yapması için çağrıda bulundu. Sanatçı Gülben Ergen'den de destek Çıkan haberler üzerine Sanatçı Gülben Ergen'den de Ankaralı Turgut'a destek geldi. Ergen, paylaşımına şu notu düşüt:"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz."2017 yılında KOAH tedavisi görmüştü Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.Ankaralı Turgut kimdir?1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/ankarali-turgut-hastaneye-kaldirildi-kimse-taniyamadi-1086678357.html

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