https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/afad-duyurdu-bitliste-deprem-1088429052.html

AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem

AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem

Sputnik Türkiye

Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T15:06+0300

2024-09-25T15:06+0300

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türkiye

deprem

bitlis

son dakika

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin saat 14.50'de olduğu belirtirken sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/balikesirde-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1088360839.html

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