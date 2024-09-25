https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/afad-duyurdu-bitliste-deprem-1088429052.html
AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem
AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem
Sputnik Türkiye
Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T15:06+0300
2024-09-25T15:06+0300
2024-09-25T15:11+0300
türkiye
deprem
bitlis
son dakika
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin saat 14.50'de olduğu belirtirken sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/balikesirde-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1088360839.html
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AFAD duyurdu: Bitlis'te deprem
15:06 25.09.2024 (güncellendi: 15:11 25.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin saat 14.50'de olduğu belirtirken sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.