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Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, merkez üssü Balıkesir İvrindi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 04.25'te Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin merkezi her iki kaynağa göre de İvrindi olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise AFAD'a göre 18.4 km olarak ölçülürken, Kandilli depremin 10.6 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/endonezyada-6-buyuklugunde-deprem-1088357391.html
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Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

04:45 24.09.2024 (güncellendi: 04:53 24.09.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA
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AFAD, merkez üssü Balıkesir İvrindi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 04.25'te Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkezi her iki kaynağa göre de İvrindi olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise AFAD'a göre 18.4 km olarak ölçülürken, Kandilli depremin 10.6 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
DÜNYA
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
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