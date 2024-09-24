https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/balikesirde-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1088360839.html

Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, merkez üssü Balıkesir İvrindi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T04:45+0300

2024-09-24T04:45+0300

2024-09-24T04:53+0300

türkiye

deprem

balıkesir

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 04.25'te Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir depremin kayıtlara geçtiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi ise 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin merkezi her iki kaynağa göre de İvrindi olarak paylaşıldı. Depremin derinliği ise AFAD'a göre 18.4 km olarak ölçülürken, Kandilli depremin 10.6 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/endonezyada-6-buyuklugunde-deprem-1088357391.html

türkiye

balıkesir

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