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ABD’de patlama
ABD’de patlama
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Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası ölü ve yaralı sayısına... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T20:37+0300
2024-09-25T20:37+0300
2024-09-25T20:48+0300
dünya
abd
patlama
adliye
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ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiği açıklandı.Amerika' Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiği ifade edildi. Santa Barbara County Şerif Ofisi “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” dedi. Patlama sırt çantası ile düzenlendiOlayı gören tanıklar, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken patlamada ölü ya da yaralı bilgisi henüz açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/kolnde-patlama-itfaiye-20-kisiyi-tahliye-etti-1088410628.html
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abd patlama, california patlama, amerika patlama, abd terör saldırısı, abd adliye saldırısı
abd patlama, california patlama, amerika patlama, abd terör saldırısı, abd adliye saldırısı
ABD’de patlama
20:37 25.09.2024 (güncellendi: 20:48 25.09.2024)
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir bilginin olmadığı açıklandı.
ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiği açıklandı.
Amerika' Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiği ifade edildi. Santa Barbara County Şerif Ofisi “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” dedi.
Patlama sırt çantası ile düzenlendi
Olayı gören tanıklar, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken patlamada ölü ya da yaralı bilgisi henüz açıklanmadı.