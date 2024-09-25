https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/abdde-patlama-1088442154.html

ABD’de patlama

ABD’de patlama

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldi. Yaşanan patlama sonrası ölü ve yaralı sayısına... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T20:37+0300

2024-09-25T20:37+0300

2024-09-25T20:48+0300

dünya

abd

patlama

adliye

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ABD’nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiği açıklandı.Amerika' Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde patlama meydana geldiği ifade edildi. Santa Barbara County Şerif Ofisi “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor” dedi. Patlama sırt çantası ile düzenlendiOlayı gören tanıklar, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve sırt çantası fırlatmasının ardından patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Polisin, bir kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken patlamada ölü ya da yaralı bilgisi henüz açıklanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/kolnde-patlama-itfaiye-20-kisiyi-tahliye-etti-1088410628.html

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