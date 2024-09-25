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15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T17:33+0300
2024-09-25T17:33+0300
2024-09-26T11:12+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
övgün ahmet ercan
konya
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15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas işçileri olacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları deprembilimci Övgün Ahmet Ercan, Konya'da bozkırlık bir alanı ormana dönüştüren Ramazan Uludağ ve Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas işçileri oldu. Uludağ, yerel halktan ve yönetimlerden ağaç dikmek için gerekli desteği nasıl aldığını anlatırken Fernas işçileri ise protestoların nedenleri hakkında konuştu. '18 metrelik gökdelenin temeli bir metre' Ercan ise Adana ve Mersin'de yaptığı incelemeler hakkında konuştu. Bölgede depremin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için yerleşimin Toroslarda yoğunlaşması gerektiğini belirten Ercan, aksine yapılaşmanın deniz kenarında yoğunlaştığını bildirdi. Bölgede, temeli sadece 1 metre derinliğe sahip olan 18 metrelik gökdelen ile karşılaştığını aktaran Ercan, yerel yönetimler izin vermese bile müteahhitlerin bir şekilde Ankara'dan izin aldıklarını sözlerine ekledi İstanbul'da yakın zamanda büyük bir deprem beklenmiyor Beklenen büyük İstanbul depreminin yakın bir tarihte olmayacağını da vurgulayan Ercan şu ifadeleri kullandı:
konya
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, mustafa hoş, övgün ahmet ercan, konya
аудио, mustafa hoş, övgün ahmet ercan, konya
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
17:33 25.09.2024 (güncellendi: 11:12 26.09.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas işçileri oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları deprembilimci Övgün Ahmet Ercan, Konya'da bozkırlık bir alanı ormana dönüştüren Ramazan Uludağ ve Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas işçileri oldu. Uludağ, yerel halktan ve yönetimlerden ağaç dikmek için gerekli desteği nasıl aldığını anlatırken Fernas işçileri ise protestoların nedenleri hakkında konuştu.
'18 metrelik gökdelenin temeli bir metre'
Ercan ise Adana ve Mersin'de yaptığı incelemeler hakkında konuştu. Bölgede depremin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için yerleşimin Toroslarda yoğunlaşması gerektiğini belirten Ercan, aksine yapılaşmanın deniz kenarında yoğunlaştığını bildirdi. Bölgede, temeli sadece 1 metre derinliğe sahip olan 18 metrelik gökdelen ile karşılaştığını aktaran Ercan, yerel yönetimler izin vermese bile müteahhitlerin bir şekilde Ankara'dan izin aldıklarını sözlerine ekledi
İstanbul'da yakın zamanda büyük bir deprem beklenmiyor
Beklenen büyük İstanbul depreminin yakın bir tarihte olmayacağını da vurgulayan Ercan şu ifadeleri kullandı:
'Televizyonda bazıları her an deprem olabileceğini, depremin ayak seslerinin duyulduğunu söylüyor. Arkadaşlarımız böyle konuştukça ormanlar gidiyor, yeni alanlar yapılaşmaya açılıyor. Yapılaşan alanlara lüks konutlar yapılıyor. Bu konutlarda halk yer alamıyor'