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15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun

15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T17:33+0300

2024-09-25T17:33+0300

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mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

övgün ahmet ercan

konya

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15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas işçileri olacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları deprembilimci Övgün Ahmet Ercan, Konya'da bozkırlık bir alanı ormana dönüştüren Ramazan Uludağ ve Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas işçileri oldu. Uludağ, yerel halktan ve yönetimlerden ağaç dikmek için gerekli desteği nasıl aldığını anlatırken Fernas işçileri ise protestoların nedenleri hakkında konuştu. '18 metrelik gökdelenin temeli bir metre' Ercan ise Adana ve Mersin'de yaptığı incelemeler hakkında konuştu. Bölgede depremin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için yerleşimin Toroslarda yoğunlaşması gerektiğini belirten Ercan, aksine yapılaşmanın deniz kenarında yoğunlaştığını bildirdi. Bölgede, temeli sadece 1 metre derinliğe sahip olan 18 metrelik gökdelen ile karşılaştığını aktaran Ercan, yerel yönetimler izin vermese bile müteahhitlerin bir şekilde Ankara'dan izin aldıklarını sözlerine ekledi İstanbul'da yakın zamanda büyük bir deprem beklenmiyor Beklenen büyük İstanbul depreminin yakın bir tarihte olmayacağını da vurgulayan Ercan şu ifadeleri kullandı:

konya

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2024

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

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