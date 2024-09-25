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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
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15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
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mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
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15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas işçileri olacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları deprembilimci Övgün Ahmet Ercan, Konya'da bozkırlık bir alanı ormana dönüştüren Ramazan Uludağ ve Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas işçileri oldu. Uludağ, yerel halktan ve yönetimlerden ağaç dikmek için gerekli desteği nasıl aldığını anlatırken Fernas işçileri ise protestoların nedenleri hakkında konuştu. '18 metrelik gökdelenin temeli bir metre' Ercan ise Adana ve Mersin'de yaptığı incelemeler hakkında konuştu. Bölgede depremin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için yerleşimin Toroslarda yoğunlaşması gerektiğini belirten Ercan, aksine yapılaşmanın deniz kenarında yoğunlaştığını bildirdi. Bölgede, temeli sadece 1 metre derinliğe sahip olan 18 metrelik gökdelen ile karşılaştığını aktaran Ercan, yerel yönetimler izin vermese bile müteahhitlerin bir şekilde Ankara'dan izin aldıklarını sözlerine ekledi İstanbul'da yakın zamanda büyük bir deprem beklenmiyor Beklenen büyük İstanbul depreminin yakın bir tarihte olmayacağını da vurgulayan Ercan şu ifadeleri kullandı:
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аудио, mustafa hoş, övgün ahmet ercan, konya
аудио, mustafa hoş, övgün ahmet ercan, konya

15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun

17:33 25.09.2024 (güncellendi: 11:12 26.09.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
15 yaşındaki çocuğa 12 kurşun
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının bugünkü konukları Deprembilimci Ahmet Ercan, Konya'da bozkırı ormana çeviren Ramazan Uludağ ve yürüyüşteki Fernas işçileri oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları deprembilimci Övgün Ahmet Ercan, Konya'da bozkırlık bir alanı ormana dönüştüren Ramazan Uludağ ve Soma'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Fernas işçileri oldu. Uludağ, yerel halktan ve yönetimlerden ağaç dikmek için gerekli desteği nasıl aldığını anlatırken Fernas işçileri ise protestoların nedenleri hakkında konuştu.

'18 metrelik gökdelenin temeli bir metre'

Ercan ise Adana ve Mersin'de yaptığı incelemeler hakkında konuştu. Bölgede depremin yıkıcı etkilerinden kaçınmak için yerleşimin Toroslarda yoğunlaşması gerektiğini belirten Ercan, aksine yapılaşmanın deniz kenarında yoğunlaştığını bildirdi. Bölgede, temeli sadece 1 metre derinliğe sahip olan 18 metrelik gökdelen ile karşılaştığını aktaran Ercan, yerel yönetimler izin vermese bile müteahhitlerin bir şekilde Ankara'dan izin aldıklarını sözlerine ekledi

İstanbul'da yakın zamanda büyük bir deprem beklenmiyor

Beklenen büyük İstanbul depreminin yakın bir tarihte olmayacağını da vurgulayan Ercan şu ifadeleri kullandı:

'Televizyonda bazıları her an deprem olabileceğini, depremin ayak seslerinin duyulduğunu söylüyor. Arkadaşlarımız böyle konuştukça ormanlar gidiyor, yeni alanlar yapılaşmaya açılıyor. Yapılaşan alanlara lüks konutlar yapılıyor. Bu konutlarda halk yer alamıyor'

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