https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/1-avuctan-fazlasi-vucut-icin-zehir-kabak-cekirdeginin-bilinmeyen-zararlari-1088420389.html

1 avuçtan fazlası vücut için 'zehir': Kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları

1 avuçtan fazlası vücut için 'zehir': Kabak çekirdeğinin bilinmeyen zararları

Sputnik Türkiye

Kabak çekirdeği, birçok kişi tarafından sevilen ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak bilinir. Ancak bu lezzetli çekirdeğin aşırı tüketimi, farkında olmadan... 25.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-25T12:43+0300

2024-09-25T12:43+0300

2024-09-25T12:43+0300

yaşam

zehir

zehirlenme

zehirleme

zehirli

gıda zehirlenmesi

sağlık

çekirdek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104024/42/1040244297_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1e73270f49ead0ede3529ba67ee4f189.jpg

Az miktarda tüketildiğinde faydalı olan kabak çekirdeği, gereğinden fazla tüketildiğinde sindirim problemlerine yol açabilir. Lif bakımından zengin olan bu besin, aşırı tüketildiğinde gaz, şişkinlik ve hatta şiddetli kabızlığa neden olabilir. Ayrıca yüksek kalori içeriğiyle kilo alımına da sebep olabilir. Uzmanlar, günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.Cilt sorunlarına neden olabilirAşırı kabak çekirdeği tüketimi, cilt üzerinde de olumsuz etkilere yol açabilir. Özellikle yağlı cilt tipine sahip kişilerde sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Yüksek yağ içeriği, cilt problemlerini artırabilir ve cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir.Tuz ve sodyum fazlalığıKavrulmuş kabak çekirdeklerinin içeriğindeki yüksek tuz oranı, fazla tüketildiğinde vücutta ödem ve şişkinlik oluşturabilir. Sodyum fazlalığı, ilerleyen zamanlarda böbrek sorunları ve kalp ritim bozuklukları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Bu yüzden tuzlu kabak çekirdeği tüketimini sınırlamakta fayda var.Minerallerin fazla alımı zarar verebilirKabak çekirdeği, magnezyum ve fosfor gibi faydalı mineraller açısından zengindir. Ancak aşırı tüketim, bu minerallerin vücutta birikmesine ve elektrolit dengesizliği yaratmasına neden olabilir. Özellikle fosfor fazlalığı, böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kemiklerde zayıflamaya yol açabilir.Diyabet hastaları dikkatli olmalıKabak çekirdeği düşük glisemik indeksine sahip olsa da, diyabet hastaları aşırı tüketimde dikkatli olmalıdır. Fazla miktarda tüketildiğinde, kan şekeri üzerinde beklenmedik dalgalanmalara neden olabilir. Aynı zamanda mide asidini artırarak sindirim sorunlarına yol açabilir.Sonuç olarak, kabak çekirdeği her ne kadar sağlıklı bir atıştırmalık olsa da, aşırı tüketimden kaçınmak gerekir. Sağlığa olumsuz etkiler yaratmaması için önerilen miktarda ve dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/kilo-vermeyi-yavaslatan-sebepleri-uzmani-siraladi-yapilmamasi-gereken-3-hata-ne-1088415432.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zehir, zehirlenme, zehirleme, zehirli, gıda zehirlenmesi, sağlık, çekirdek