https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/zabita-memuru-sahnede-konserde-dans-etti-1088359187.html

Zabıta memuru sahnede: Derya Uluğ'un sahneye davet ettiği zabıta memuru konserde dans etti, sosyal medyada gündem oldu

Zabıta memuru sahnede: Derya Uluğ'un sahneye davet ettiği zabıta memuru konserde dans etti, sosyal medyada gündem oldu

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde, Derya Uluğ'un dikkatini çekmesi üzerine bir zabıta memuru sahneye davet edildi. Davet edilen memur, sanatçıya eşlik etti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T02:00+0300

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yaşam

derya uluğ

konser

zabıta

dans

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Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ, dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye davet etti. Sanatçının daveti üzerine sahneye çıkan zabıta memuru Derya Uluğ'un performansı esansında dans etti. Sahneye çıkan memurun gösterisi büyük ilgi gördü. Seyircilerden gelen alkışlarla daha coşkulu bir şekilde dans etti.

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derya uluğ, konser, zabıta, dans