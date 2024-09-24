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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/zabita-memuru-sahnede-konserde-dans-etti-1088359187.html
Zabıta memuru sahnede: Derya Uluğ'un sahneye davet ettiği zabıta memuru konserde dans etti, sosyal medyada gündem oldu
Zabıta memuru sahnede: Derya Uluğ'un sahneye davet ettiği zabıta memuru konserde dans etti, sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde, Derya Uluğ'un dikkatini çekmesi üzerine bir zabıta memuru sahneye davet edildi. Davet edilen memur, sanatçıya eşlik etti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ, dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye davet etti. Sanatçının daveti üzerine sahneye çıkan zabıta memuru Derya Uluğ'un performansı esansında dans etti. Sahneye çıkan memurun gösterisi büyük ilgi gördü. Seyircilerden gelen alkışlarla daha coşkulu bir şekilde dans etti.
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derya uluğ, konser, zabıta, dans
derya uluğ, konser, zabıta, dans

Zabıta memuru sahnede: Derya Uluğ'un sahneye davet ettiği zabıta memuru konserde dans etti, sosyal medyada gündem oldu

02:00 24.09.2024 (güncellendi: 03:01 24.09.2024)
© İHA / MESUT ÇINAR-AW293661Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / MESUT ÇINAR-AW293661
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Şarkıcı Derya Uluğ'un konserinde, Derya Uluğ'un dikkatini çekmesi üzerine bir zabıta memuru sahneye davet edildi. Davet edilen memur, sanatçıya eşlik etti.
Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ, dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye davet etti.
Sanatçının daveti üzerine sahneye çıkan zabıta memuru Derya Uluğ'un performansı esansında dans etti. Sahneye çıkan memurun gösterisi büyük ilgi gördü. Seyircilerden gelen alkışlarla daha coşkulu bir şekilde dans etti.
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