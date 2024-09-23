Hobi olarak başladı çiftlik kurdu: Nijeryalı Cüce Keçiler nedir?

Sosyal medyada da çok ilgi oldu, sanatçılarımızdan da gelenler oldu. Sosyal medya fenomenlerinden de gelenler oldu. İlk doğduklarında ortalama 600-700 gram ağırlığında olurlar, 400 gram olanlar da var. Şu anda elimde olanlar muhtemelen 600 gram ağırlığındadır. En küçük doğan erkek yavrumuz var, o 400 gram doğdu. Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömrü olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişir. İlk bu işe başladığım hayvanım hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var.