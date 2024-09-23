Hobi olarak başladı çiftlik kurdu: Nijeryalı Cüce Keçiler nedir?
20:40 23.09.2024 (güncellendi: 20:52 23.09.2024)
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ - İSMET ERSOY - RAMAZAN BOZCA-AW293042Nijeryalı cüce keçi
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ - İSMET ERSOY - RAMAZAN BOZCA-AW293042
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Antalya Kepez ilçesinde Hüseyin Kılar isimli kişi hobi amacıyla Nijeryalı Cüce Keçi beslemeye başladı. Yılda iki kez gebe kalan ve her doğumda 2-3 adet yavru veren keçilerin zaman içinde çoğalması ile evinin önünde bir ağıl yaparak çiftlik kurdu.
Antalya'da Hüseyin Kılar hobi amacıyla yetiştirmeye başladığı Nijerya Cüce Keçileri türünden çiftlik kurdu.
2017 yılında hobi amacıyla 2 adet Nijerya Cüce Keçisi alan Hüseyin Kılar keçilerin çoğalması ile bir çiftlik sahibi oldu. Antalya Kepez'de yaşayan çiftçi Nijerya Cüce Keçisinin sevimli ve küçük olmaları nedeniyle herkesin ilgisini çektiğini belirtti. İkametinin ön tarafını ağıla çeviren ve kendisine bir çiftlik oluşturan Hüseyin Kılar ''2017'de başlamış olduğum 2 tane cüce keçiyle şu an hızla çoğalarak 45-50 tane cüce keçimiz var. Süs gibi, bahçede besleyebilmek için genelde alıyorlar. Yeni yavrularımız dün akşam doğdu. Çoğaldıkça çoğalıyorlar, bu yüzden onlara yeni bölmeler yaptık. Şu an eşimde beraber hayvanlara bakıyoruz” dedi.
'Sosyal medyada yoğun ilgi gördü'
Sosyal medyada 600-700 gram doğan yavru keçilere yoğun ilgi olduğunu belirten Hüseyin Kılar şunları söyledi:
Sosyal medyada da çok ilgi oldu, sanatçılarımızdan da gelenler oldu. Sosyal medya fenomenlerinden de gelenler oldu. İlk doğduklarında ortalama 600-700 gram ağırlığında olurlar, 400 gram olanlar da var. Şu anda elimde olanlar muhtemelen 600 gram ağırlığındadır. En küçük doğan erkek yavrumuz var, o 400 gram doğdu. Bilimsel olarak 15 ile 18 yıl arasında yaşam ömrü olduğunu gördüm. Yetişkinlerin maksimum ağırlıkları erkeklerde 25-30 kilogram, dişiler ise 20-25 kilogram arasında değişir. İlk bu işe başladığım hayvanım hala benimle ve doğum yapıyor. Yaklaşık 2.5-3 yaşında almıştım, şu an iki tane yavrusu var.
Nijerya Cüce Keçileri nedir? Fiyatı ne kadar?
Kökeni: Nijerya kökenli bir keçi olan cüce keçiler özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler hale geldi.
Boyut: Küçük yapılıda olan keçilerin yetişkinleri 43-58 cm arasında bir boya ulaşıyor.
Ağırlık: Genellikle 20-35 kg arasında ağırlığa sahip olurlar. Yavrusu ise 600-700 gram arasında doğar.
Süt Verimi: Yüksek süt verimi ile bilinirler, sütten elde edilen yağ oranı oldukça yüksek çıkar. (genellikle yüzde 6-10 arasında).
Renk Çeşitliliği: Çeşitli renklerde bulunabilirler; siyah, beyaz, kahverengi, krem ve bu renklerin karışımları yaygın olan renkler arasında yer alır.
Mizaç: Sosyal ve dost canlısı hayvanlardır, bu nedenle evcil hayvan olarak da beslenirler.
Yaşam Süresi: Ortalama yaşam süreleri 10-15 yıl arasında değişir.
Bakım: Nispeten kolay bakım gerektirirler, az yer kaplarlar ve küçük alanlarda da yetiştirilebilirler.
Beslenme: Çeşitli otlarla beslenirler ve genellikle meralarda otlatılırlar.
Üreme: Yıl boyunca çiftleşebilirler ve doğum oranları oldukça yüksek, genellikle bir batında 2-4 yavru arasında dünyaya getirdikleri ifade ediliyor. Fiyatlarının 10 bin lira ile 13 bin lira arasında değiştiği belirtildi.