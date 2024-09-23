https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/finlandiyada-mahkumlara-yapay-zeka-programlari-ogretiliyor-1088328938.html

Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor

Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor

Sputnik Türkiye

Finlandiya'da üç hapishane, mahkumlarının cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmak için dijital okuryazarlık öğretiyor. İki senedir... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T12:34+0300

2024-09-23T12:34+0300

2024-09-23T12:34+0300

yaşam

avrupa

finlandiya

hapishane

yapay zeka

rehabilitasyon

mahkum

dijital okuryazarlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/15/1072681976_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9259d5a702d016e31b7322ba07987d96.jpg

Finlandiya'daki mahkumların rehabilitasyonun bir parçası olarak yapay zeka eğitim programına katılıyor. Mahkumları modern becerilerle donatarak tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmayı hedefleyen girişimde hükümlüler, son iki yıldır rehabilitasyon programının bir parçası olarak etiketleme ve veri sınıflandırma gibi yapay zeka açıklama görevlerine katılıyor.Bir start-up şirketi olan Metroc ile ortak yapılan rehabilitasyonda, Finlandiya'da bulunan üç kapalı cezaevindeki mahkumlara dikiş dikme, temizlik yapma ve çamaşır yıkama gibi geleneksel hapishane görevleri vermek yerine bu tür dijital okuryazarlığı deneme fırsatı sunuldu.Girişimin kurucularından biri olan Jussi Virnala, 'yazılımlarında bulunan metin materyalleri ve inşaat ürünleriyle ilgili farklı ayrıntıları yorumlamak için yapay zekanın (AI) Fince dilini anlamayı ve inşaat konularını anlamayı öğretmeyi amaçladıklarını' açıkladı. Beş milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Fince dilinin, yapay zeka sistemlerine entegrasyonunda bu dili bilen insan girdilerine ihtiyaç duymasının önemi vurgulandı. Mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel bir kursla eğitim verildiği bildirildi.Finlandiya yetkilileri, AI çalışmasının ve Akıllı Hapishane projelerinin benzersiz olduğunu ve diğer İskandinav ve Avrupa ülkelerinin hapishane dijitalleştirme projeleri konusunda danışmanlık aradığını söylüyor. Uzmanlar, mahkumlara yapacak bir şey vermek, sivil hayata geri dönmelerine yardımcı olmak için iyi bir şey olduğunu ve suç işleme olasılığının daha az olabileceğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltere-hapishanelerde-bos-yer-kalmadi--estonyadan-cezaevi-kiralanilmasi-dusunuyor-1087736082.html

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, finlandiya, hapishane, yapay zeka, rehabilitasyon, mahkum, dijital okuryazarlık