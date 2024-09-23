https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/finlandiyada-mahkumlara-yapay-zeka-programlari-ogretiliyor-1088328938.html
Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor
Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da üç hapishane, mahkumlarının cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmak için dijital okuryazarlık öğretiyor. İki senedir... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:34+0300
2024-09-23T12:34+0300
2024-09-23T12:34+0300
yaşam
avrupa
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hapishane
yapay zeka
rehabilitasyon
mahkum
dijital okuryazarlık
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Finlandiya'daki mahkumların rehabilitasyonun bir parçası olarak yapay zeka eğitim programına katılıyor. Mahkumları modern becerilerle donatarak tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmayı hedefleyen girişimde hükümlüler, son iki yıldır rehabilitasyon programının bir parçası olarak etiketleme ve veri sınıflandırma gibi yapay zeka açıklama görevlerine katılıyor.Bir start-up şirketi olan Metroc ile ortak yapılan rehabilitasyonda, Finlandiya'da bulunan üç kapalı cezaevindeki mahkumlara dikiş dikme, temizlik yapma ve çamaşır yıkama gibi geleneksel hapishane görevleri vermek yerine bu tür dijital okuryazarlığı deneme fırsatı sunuldu.Girişimin kurucularından biri olan Jussi Virnala, 'yazılımlarında bulunan metin materyalleri ve inşaat ürünleriyle ilgili farklı ayrıntıları yorumlamak için yapay zekanın (AI) Fince dilini anlamayı ve inşaat konularını anlamayı öğretmeyi amaçladıklarını' açıkladı. Beş milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Fince dilinin, yapay zeka sistemlerine entegrasyonunda bu dili bilen insan girdilerine ihtiyaç duymasının önemi vurgulandı. Mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel bir kursla eğitim verildiği bildirildi.Finlandiya yetkilileri, AI çalışmasının ve Akıllı Hapishane projelerinin benzersiz olduğunu ve diğer İskandinav ve Avrupa ülkelerinin hapishane dijitalleştirme projeleri konusunda danışmanlık aradığını söylüyor. Uzmanlar, mahkumlara yapacak bir şey vermek, sivil hayata geri dönmelerine yardımcı olmak için iyi bir şey olduğunu ve suç işleme olasılığının daha az olabileceğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltere-hapishanelerde-bos-yer-kalmadi--estonyadan-cezaevi-kiralanilmasi-dusunuyor-1087736082.html
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avrupa, finlandiya, hapishane, yapay zeka, rehabilitasyon, mahkum, dijital okuryazarlık
avrupa, finlandiya, hapishane, yapay zeka, rehabilitasyon, mahkum, dijital okuryazarlık
Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor
Finlandiya'da üç hapishane, mahkumlarının cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmak için dijital okuryazarlık öğretiyor. İki senedir rehabilitasyonun parçası olarak mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel kurs eğitimleri veriliyor.
Finlandiya'daki mahkumların rehabilitasyonun bir parçası olarak yapay zeka eğitim programına katılıyor. Mahkumları modern becerilerle donatarak tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmayı hedefleyen girişimde hükümlüler, son iki yıldır rehabilitasyon programının bir parçası olarak etiketleme ve veri sınıflandırma gibi yapay zeka açıklama görevlerine katılıyor.
Bir start-up şirketi olan Metroc ile ortak yapılan rehabilitasyonda, Finlandiya'da bulunan üç kapalı cezaevindeki mahkumlara dikiş dikme, temizlik yapma ve çamaşır yıkama gibi geleneksel hapishane görevleri vermek yerine bu tür dijital okuryazarlığı deneme fırsatı sunuldu.
Girişimin kurucularından biri olan Jussi Virnala, 'yazılımlarında bulunan metin materyalleri ve inşaat ürünleriyle ilgili farklı ayrıntıları yorumlamak için yapay zekanın (AI) Fince dilini anlamayı ve inşaat konularını anlamayı öğretmeyi amaçladıklarını' açıkladı.
Beş milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Fince dilinin, yapay zeka sistemlerine entegrasyonunda bu dili bilen insan girdilerine ihtiyaç duymasının önemi vurgulandı. Mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel bir kursla eğitim verildiği bildirildi.
Finlandiya yetkilileri, AI çalışmasının ve Akıllı Hapishane projelerinin benzersiz olduğunu ve diğer İskandinav ve Avrupa ülkelerinin hapishane dijitalleştirme projeleri konusunda danışmanlık aradığını söylüyor. Uzmanlar, mahkumlara yapacak bir şey vermek, sivil hayata geri dönmelerine yardımcı olmak için iyi bir şey olduğunu ve suç işleme olasılığının daha az olabileceğini savunuyor.