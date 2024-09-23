Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sayıştay'ın 2023 raporu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk şirketleri buluta çıkabilmek için Microsoft engeline takılıyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/finlandiyada-mahkumlara-yapay-zeka-programlari-ogretiliyor-1088328938.html
Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor
Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor
Sputnik Türkiye
Finlandiya'da üç hapishane, mahkumlarının cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmak için dijital okuryazarlık öğretiyor. İki senedir... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T12:34+0300
2024-09-23T12:34+0300
yaşam
avrupa
finlandiya
hapishane
yapay zeka
rehabilitasyon
mahkum
dijital okuryazarlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/15/1072681976_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9259d5a702d016e31b7322ba07987d96.jpg
Finlandiya'daki mahkumların rehabilitasyonun bir parçası olarak yapay zeka eğitim programına katılıyor. Mahkumları modern becerilerle donatarak tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmayı hedefleyen girişimde hükümlüler, son iki yıldır rehabilitasyon programının bir parçası olarak etiketleme ve veri sınıflandırma gibi yapay zeka açıklama görevlerine katılıyor.Bir start-up şirketi olan Metroc ile ortak yapılan rehabilitasyonda, Finlandiya'da bulunan üç kapalı cezaevindeki mahkumlara dikiş dikme, temizlik yapma ve çamaşır yıkama gibi geleneksel hapishane görevleri vermek yerine bu tür dijital okuryazarlığı deneme fırsatı sunuldu.Girişimin kurucularından biri olan Jussi Virnala, 'yazılımlarında bulunan metin materyalleri ve inşaat ürünleriyle ilgili farklı ayrıntıları yorumlamak için yapay zekanın (AI) Fince dilini anlamayı ve inşaat konularını anlamayı öğretmeyi amaçladıklarını' açıkladı. Beş milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Fince dilinin, yapay zeka sistemlerine entegrasyonunda bu dili bilen insan girdilerine ihtiyaç duymasının önemi vurgulandı. Mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel bir kursla eğitim verildiği bildirildi.Finlandiya yetkilileri, AI çalışmasının ve Akıllı Hapishane projelerinin benzersiz olduğunu ve diğer İskandinav ve Avrupa ülkelerinin hapishane dijitalleştirme projeleri konusunda danışmanlık aradığını söylüyor. Uzmanlar, mahkumlara yapacak bir şey vermek, sivil hayata geri dönmelerine yardımcı olmak için iyi bir şey olduğunu ve suç işleme olasılığının daha az olabileceğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ingiltere-hapishanelerde-bos-yer-kalmadi--estonyadan-cezaevi-kiralanilmasi-dusunuyor-1087736082.html
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/15/1072681976_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_dc3ba5864b23ec259b77ae5a0bf5e37f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, finlandiya, hapishane, yapay zeka, rehabilitasyon, mahkum, dijital okuryazarlık
avrupa, finlandiya, hapishane, yapay zeka, rehabilitasyon, mahkum, dijital okuryazarlık

Finlandiya'da mahkumlara yapay zeka programları öğretiliyor

12:34 23.09.2024
© AAOrta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 41 kadın mahkum hayatını kaybetti.
Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 41 kadın mahkum hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AA
Abone ol
Finlandiya'da üç hapishane, mahkumlarının cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmak için dijital okuryazarlık öğretiyor. İki senedir rehabilitasyonun parçası olarak mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel kurs eğitimleri veriliyor.
Finlandiya'daki mahkumların rehabilitasyonun bir parçası olarak yapay zeka eğitim programına katılıyor. Mahkumları modern becerilerle donatarak tekrar suç işleme ihtimallerini azaltmayı hedefleyen girişimde hükümlüler, son iki yıldır rehabilitasyon programının bir parçası olarak etiketleme ve veri sınıflandırma gibi yapay zeka açıklama görevlerine katılıyor.
Bir start-up şirketi olan Metroc ile ortak yapılan rehabilitasyonda, Finlandiya'da bulunan üç kapalı cezaevindeki mahkumlara dikiş dikme, temizlik yapma ve çamaşır yıkama gibi geleneksel hapishane görevleri vermek yerine bu tür dijital okuryazarlığı deneme fırsatı sunuldu.
Girişimin kurucularından biri olan Jussi Virnala, 'yazılımlarında bulunan metin materyalleri ve inşaat ürünleriyle ilgili farklı ayrıntıları yorumlamak için yapay zekanın (AI) Fince dilini anlamayı ve inşaat konularını anlamayı öğretmeyi amaçladıklarını' açıkladı.
Beş milyondan fazla kişi tarafından kullanılan Fince dilinin, yapay zeka sistemlerine entegrasyonunda bu dili bilen insan girdilerine ihtiyaç duymasının önemi vurgulandı. Mahkumlara inşaat tarihi ve terminolojisi ile yapay zeka hakkında temel bir kursla eğitim verildiği bildirildi.
Finlandiya yetkilileri, AI çalışmasının ve Akıllı Hapishane projelerinin benzersiz olduğunu ve diğer İskandinav ve Avrupa ülkelerinin hapishane dijitalleştirme projeleri konusunda danışmanlık aradığını söylüyor. Uzmanlar, mahkumlara yapacak bir şey vermek, sivil hayata geri dönmelerine yardımcı olmak için iyi bir şey olduğunu ve suç işleme olasılığının daha az olabileceğini savunuyor.
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
DÜNYA
İngiltere hapishanelerde boş yer kalmadı: Estonya'dan cezaevi kiralanılması düşünüyor
6 Eylül, 14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала