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Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış başladı: Binlerce kişi göçe başladı, saatlerce trafik oluştu
Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış başladı: Binlerce kişi göçe başladı, saatlerce trafik oluştu
Sputnik Türkiye
İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış devam ederken binlerce araç saatlerdir trafikte bekliyor 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda yönünde göç nedeniyle yollarda benzeri görülmemiş bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.Binlerce araç, yaşanan yoğunluk nedeniyle yollarda kilitli kaldı. Yaklaşık 5 saattir trafiğin neredeyse tamamen durduğu kuzey güzergahında araçların hareket etmesi imkansız hale geldi.Araçlarında yolların açılmasını bekleyen Lübnanlılar, güvenlik güçlerinden trafiğin açılması için müdahale etmelerini istedi.Ne olmuştu?İsrail ordusunun bugün Lübnan'da 'Hizbullah hedeflerine yönelik' olduğu iddiasıyla başlattığı kapsamlı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, iki bine yakın kişi yaralandı.Sabahtan beri Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail başkent Beyrut'u da hedef aldı. İsrail hükümeti akşam saatlerinde aldığı kararla içeride de OHAL ilan etti. İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden kuzeyine doğru göç ediyor. Hizbullah saldırılara İsrail'in kuzeyine ve orta kesimlerine attığı roketlerle karşılık veriyor. ABD ise Ortadoğu'ya yeni askeri güç göndereceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kis-saati-uygulamasi-baslayacak-mi-saatler-geri-alinacak-mi-saatler-ne-zaman-geri-alinacak-2024-1088361628.html
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lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, hizbullah, israil, israil-filistin, saldırı, bombalı saldırı, abd, abd, ortadoğu, ohal, ohal komisyonu, olağanüstü hal (ohal), ohal komisyonu, ohal işlemleri inceleme komisyonu, ohal mahkemeleri, ohal çalıştayı
lübnan, lübnan ordusu, lübnan güçleri, hizbullah, israil, israil-filistin, saldırı, bombalı saldırı, abd, abd, ortadoğu, ohal, ohal komisyonu, olağanüstü hal (ohal), ohal komisyonu, ohal işlemleri inceleme komisyonu, ohal mahkemeleri, ohal çalıştayı

Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış başladı: Binlerce kişi göçe başladı, saatlerce trafik oluştu

08:14 24.09.2024
© AA / Houssam Shbaroİsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: En az 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail, Beyrut'a 'nokta hedefli' saldırdığını duyurdu: En az 5 çocuk hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Houssam Shbaro
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İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyinden kuzeyine kaçış devam ederken binlerce araç saatlerdir trafikte bekliyor
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkenin güneyindeki Zehrani bölgesinden Sayda yönünde göç nedeniyle yollarda benzeri görülmemiş bir trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Binlerce araç, yaşanan yoğunluk nedeniyle yollarda kilitli kaldı. Yaklaşık 5 saattir trafiğin neredeyse tamamen durduğu kuzey güzergahında araçların hareket etmesi imkansız hale geldi.
Araçlarında yolların açılmasını bekleyen Lübnanlılar, güvenlik güçlerinden trafiğin açılması için müdahale etmelerini istedi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun bugün Lübnan'da 'Hizbullah hedeflerine yönelik' olduğu iddiasıyla başlattığı kapsamlı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, iki bine yakın kişi yaralandı.
Sabahtan beri Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail başkent Beyrut'u da hedef aldı. İsrail hükümeti akşam saatlerinde aldığı kararla içeride de OHAL ilan etti. İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden kuzeyine doğru göç ediyor. Hizbullah saldırılara İsrail'in kuzeyine ve orta kesimlerine attığı roketlerle karşılık veriyor. ABD ise Ortadoğu'ya yeni askeri güç göndereceğini duyurdu.
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