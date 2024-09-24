Ukraynalı esir: İngilizlerin verdiği askeri eğitimin etkisinden şüpheliyiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fatih Erbakan'dan "üçüncü ittifak" açıklaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/ukraynali-esir-ingilizlerin-verdigi-askeri-egitimin-etkisinden-supheliyiz-1088365064.html
Ukraynalı esir: İngilizlerin verdiği askeri eğitimin etkisinden şüpheliyiz
Ukraynalı esir: İngilizlerin verdiği askeri eğitimin etkisinden şüpheliyiz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli askeri teçhizata sahip olmaması ışığında İngiliz ordusunun eğitmenleri tarafından Ukraynalı askerlere verilen... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T10:02+0300
2024-09-24T10:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rusya ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088364949_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18f7e5eea6d0a699992eff3ed4476b14.jpg
Rusya ordusuna teslim olan Ukraynalı esir asker Valeriy Volkul, silah arkadaşlarının İngiliz eğitmenlerin verdiği eğitimden şikayetçi olduğunu anlattı.Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Volkul, İngiliz eğitmenlerin Ukrayna'nın savunmasını yeterli bulmadığını, Ukraynalı komutanların ise gerçekleştirilmesi imkansız ve ölümcül görevler verdiğini kaydetti.Volkul, "Genellikle arkadaşlarım 'Eğer İngilizler hiçbir ordunun hava araçları ve topçular olmadan ayakta kalamayacağını söylüyorlarsa, o zaman onlar bize ne eğitimi veriyor?' diye şikayet ediyorlardı" ifadelerini kullandı.İngiltere'ye 1 aylık eğitime gittiğini belirten Volkul, ancak 3. günde bilincini kaybettiğini ve doktorların epilepsi teşhisi koyduğunu anlattı.Volkul, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının verdiği emirlerin de yerinde olmadığını belirterek Ukraynalı askerlerin Rusya'nın güçlü roketatar sistemlerine karşı otomatik tüfekle karşı koymaya çalıştığını ve bunu mantıklı bulmadığını söyledi.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına ve askeri yardımlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan askeri yardımlar ve silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu çok geniş kapsamlı askeri ve mali yardımlara rağmen özel askeri harekattaki hedeflerine emin bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusyadan-batiya-gozdagi-avrupanin-kuzeydogu-ucundaki-rus-nukleer-poligonu-tamamen-hazir-halde-1088340393.html
ukrayna
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088364949_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_0038ce592be21776ea022464c8f1dd8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ingiliz, ingiliz ordusu, eğitmen, ingiltere
ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, ingiliz, ingiliz ordusu, eğitmen, ingiltere

Ukraynalı esir: İngilizlerin verdiği askeri eğitimin etkisinden şüpheliyiz

10:02 24.09.2024
© AP Photo / Andrii MarienkoВоеннослужащие 3-ей бригады ВСУ "Спартан" принимают участие в учениях по тактической медицине в Харьковской области
Военнослужащие 3-ей бригады ВСУ Спартан принимают участие в учениях по тактической медицине в Харьковской области - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli askeri teçhizata sahip olmaması ışığında İngiliz ordusunun eğitmenleri tarafından Ukraynalı askerlere verilen eğitimlerin etkisi sorgulanmaya devam ediyor.
Rusya ordusuna teslim olan Ukraynalı esir asker Valeriy Volkul, silah arkadaşlarının İngiliz eğitmenlerin verdiği eğitimden şikayetçi olduğunu anlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Volkul, İngiliz eğitmenlerin Ukrayna'nın savunmasını yeterli bulmadığını, Ukraynalı komutanların ise gerçekleştirilmesi imkansız ve ölümcül görevler verdiğini kaydetti.

Volkul, "Genellikle arkadaşlarım 'Eğer İngilizler hiçbir ordunun hava araçları ve topçular olmadan ayakta kalamayacağını söylüyorlarsa, o zaman onlar bize ne eğitimi veriyor?' diye şikayet ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye 1 aylık eğitime gittiğini belirten Volkul, ancak 3. günde bilincini kaybettiğini ve doktorların epilepsi teşhisi koyduğunu anlattı.

Volkul, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının verdiği emirlerin de yerinde olmadığını belirterek Ukraynalı askerlerin Rusya'nın güçlü roketatar sistemlerine karşı otomatik tüfekle karşı koymaya çalıştığını ve bunu mantıklı bulmadığını söyledi.

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına ve askeri yardımlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan askeri yardımlar ve silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu çok geniş kapsamlı askeri ve mali yardımlara rağmen özel askeri harekattaki hedeflerine emin bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.
nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
DÜNYA
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde
Dün, 16:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала