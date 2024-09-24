Rusya ordusuna teslim olan Ukraynalı esir asker Valeriy Volkul, silah arkadaşlarının İngiliz eğitmenlerin verdiği eğitimden şikayetçi olduğunu anlattı.



Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Volkul, İngiliz eğitmenlerin Ukrayna'nın savunmasını yeterli bulmadığını, Ukraynalı komutanların ise gerçekleştirilmesi imkansız ve ölümcül görevler verdiğini kaydetti.



Volkul, "Genellikle arkadaşlarım 'Eğer İngilizler hiçbir ordunun hava araçları ve topçular olmadan ayakta kalamayacağını söylüyorlarsa, o zaman onlar bize ne eğitimi veriyor?' diye şikayet ediyorlardı" ifadelerini kullandı.



İngiltere'ye 1 aylık eğitime gittiğini belirten Volkul, ancak 3. günde bilincini kaybettiğini ve doktorların epilepsi teşhisi koyduğunu anlattı.



Volkul, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığının verdiği emirlerin de yerinde olmadığını belirterek Ukraynalı askerlerin Rusya'nın güçlü roketatar sistemlerine karşı otomatik tüfekle karşı koymaya çalıştığını ve bunu mantıklı bulmadığını söyledi.



Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına ve askeri yardımlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.



Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan askeri yardımlar ve silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.



Rusya Silahlı Kuvvetleri, Batı'nın Ukrayna'ya sunduğu çok geniş kapsamlı askeri ve mali yardımlara rağmen özel askeri harekattaki hedeflerine emin bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.