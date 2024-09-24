https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/uyuyan-hesaplardan-zimmetine-15-milyon-lira-geciren-bankaci-tutuklandi-1088395351.html

'Uyuyan hesaplar'dan zimmetine 1.5 milyon lira geçiren bankacı tutuklandı

'Uyuyan hesaplar'dan zimmetine 1.5 milyon lira geçiren bankacı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de 20 müşterinin hesabından zimmetine 1.5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankacı tutuklandı, 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T18:32+0300

2024-09-24T18:32+0300

2024-09-24T18:32+0300

türkiye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

bankacılık

eskişehir

bankacılık sektörü

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Bir banka müşterisinin, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirmesiyle banka yetkilileri inceleme başlattı. İncelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından 1,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.Borçlarını ödemek için zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiİhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Onur U, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zimmet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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