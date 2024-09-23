Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:01
22 dk
SESLİ HABER
Yakıt tasarrufunda dikkat edilmesi gereken 5 temel kural nedir?
09:48
4 dk
ÖZEL HABER
Instagram'ın patronu Mark Zuckerberg kimden özür dilemişti?
10:18
4 dk
SESLİ HABER
Gürcü siyasteçi: 2008'de savaşı dış talimatla başlattılar
10:40
1 dk
SESLİ HABER
Araştırmaya göre göz renginiz, sağlığınız ve kişiliğiniz üzerinde rol oynuyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası prim borcu için yapılması gerekenler
11:09
1 dk
ÖZEL HABER
Gülen’in ‘oğlu’ Avustralya turunda: FETÖ okulunda ölen öğrenciyi hatırlamadılar
11:21
6 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook kişisel verileri nasıl sattı?
11:35
2 dk
MODERN HALK OZANI
Barış Manço ile arasını açan kadın kimdi?
11:46
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Sekiz ayda nüfusun iki katı yolcu taşındı
12:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:04
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
‘Meta’nın Türkiye temsilcisi yargıçlara hesap vermeli’
18:21
2 dk
SESLİ HABER
'Kara liste' gün geçtikçe kabarıyor: Kara liste nedir? Kimler kara listeye alınır?
19:05
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Bilal Erdoğan: EYT Büyük bir felaketti, kandırıldık
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
21:32
5 dk
SESLİ HABER
Küresel ısınma kapımızda
22:38
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da PKK propagandası: Fransız bakan cevap veremedi
23:04
1 dk
ÖZEL HABER
Instagram ve Facebook, Gazze'deki katliamı nasıl örttü?
23:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:09
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusyadan-batiya-gozdagi-avrupanin-kuzeydogu-ucundaki-rus-nukleer-poligonu-tamamen-hazir-halde-1088340393.html
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde
Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde
Sputnik Türkiye
ABD Ukrayna'daki çatışmalar kapsamında nükleer savaşı kışkırtmak için elinden geleni yaparken Rusya, Washington'un adımlarına cevaben önlem almaya devam... 23.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-23T16:16+0300
2024-09-23T16:16+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
nükleer
nükleer silah
nükleer füze
nükleer test
abd
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1077004113_0:76:3000:1764_1920x0_80_0_0_835c06aae4a9f631debb75ae8461504c.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Novaya Zemlya'da bulunan nükleer poligonun ABD'nin adımlarına cevaben tamamen hazır hale getirildiğini belirtti.ABD'nin son yıllarda nükleer altyapısını iyileştirme çalışmalarına odaklandığına dikkat çeken Ryabkov, Washington'un bu alandaki adımlarına cevaben Novaya Zemlya'da bulunan nükleer poligonun altyapısının tamamen hazır hale getirildiğini vurguladı.Bununla beraber Rusya'nın test yapılmasıyla ilgili tutumunu değiştirmediği mesajını gönderen Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı tarafından belirlendiği üzere, biz nükleer test yapabiliriz ancak ABD'nin test konusunda adım atmaması halinde biz de bunu yapmayacağız" dedi.ABD'nin Filipinler'de konuşlandırdığı kısa ve orta menzilli füzelere de değinen Ryabkov, Washington'un söz konusu füzeleri ABD topraklarına geri almaması halinde Rusya'nın karşı dengeyi sağlamak için gereken tüm askeri önlemleri alacağı uyarısında bulundu.Rus nükleer doktrini revize edilecekRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rus nükleer doktrininin son yıllarda yaşanan çatışmalar ve Batı'nın özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri ışığında revize edileceğini söylemişti.Rus basınına demeç veren Ryabkov, Rus makamlarının daha önce defaatle belirttiği gibi nükleer doktrinle ilgili çalışmanın ileri bir aşamada olduğunu ve bu önemli belgede son dönemde yaşanan çatışmalar ve Batılı ülkelerin özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri dikkate alınarak değişiklikler yapılacağını ifade etmişti.Putin ve Lavrov'un nükleer doktrin açıklamalarıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Batılı ülkelerin nükleer tehditlerine cevaben Rus nükleer doktrininde değişiklik yapma ihtimalinin sorulması karşısında, "Doktrin canlı bir araç ve dünyada, etrafımızda olup bitenleri dikkatle izliyoruz ve bu doktrinde herhangi bir değişiklik yapılmasını dışlamıyoruz" yanıtını vermişti.Rusya'nın askeri doktrininde Rus ordusunun nükleer silah kullanması için iki sebebe yer verildiğini, birincisinin Rusya'ya yönelik nükleer saldırı, ikincisinin Rusya'nın varlığına yönelik tehdit olduğunu hatırlatan Putin, doktrinde nükleer eşiği düşürmek için bir neden görmediğini, günümüzde Rusya'nın varlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurgulamıştı.Doktrinde nükleer silah kullanılması için gerçekleşmesi gereken vakalardan birinin henüz yaşanmadığını da söyleyen Putin, "Nükleer silah, Rusya'nın hedeflerine ulaşma hızını artırabilir ancak cephede savaşan Rus askerlerin, evlatlarımızın sağlığı çok daha değerli" ifadelerini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Kiev'in Moskova ve St. Petersburg'u vurmak için İngiltere'den Storm Shadow seyir füzelerini kullanma izni talep etmesini şantaj olarak niteleyerek Rus nükleer doktrininin elden geçirildiğini belirtmişti.ABD'de 3. Dünya Savaşı'nın sadece Avrupa'yı etkileyebilecek bir şey gibi gösterildiğine dikkat çeken Lavrov, "Bu, böyle bir savaştan zarar görmeyeceklerine inanan ABD'li stratejistlerin zihniyetini yansıtan çok önemli bir nokta. Mevcut durumda, bizim de nükleer silah kullanımıyla ilgili kendi doktrinimizin olduğunun anlaşılması çok önemli. Ki bu doktrin şu anda revize ediliyor" vurgusu yapmıştı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1077004113_274:0:2727:1840_1920x0_80_0_0_70b3d723bae9bce4e3baf5ffe692171a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nükleer, nükleer silah, nükleer füze, nükleer test, abd, ukrayna, nükleer doktrin, vladimir putin, sergey lavrov
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nükleer, nükleer silah, nükleer füze, nükleer test, abd, ukrayna, nükleer doktrin, vladimir putin, sergey lavrov

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde

16:16 23.09.2024
© AP Photo / Ian Dudleynükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze
nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip ‘Minuteman III’ kıtalararası balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ian Dudley
Abone ol
ABD Ukrayna'daki çatışmalar kapsamında nükleer savaşı kışkırtmak için elinden geleni yaparken Rusya, Washington'un adımlarına cevaben önlem almaya devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Novaya Zemlya'da bulunan nükleer poligonun ABD'nin adımlarına cevaben tamamen hazır hale getirildiğini belirtti.

ABD'nin son yıllarda nükleer altyapısını iyileştirme çalışmalarına odaklandığına dikkat çeken Ryabkov, Washington'un bu alandaki adımlarına cevaben Novaya Zemlya'da bulunan nükleer poligonun altyapısının tamamen hazır hale getirildiğini vurguladı.

Bununla beraber Rusya'nın test yapılmasıyla ilgili tutumunu değiştirmediği mesajını gönderen Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı tarafından belirlendiği üzere, biz nükleer test yapabiliriz ancak ABD'nin test konusunda adım atmaması halinde biz de bunu yapmayacağız" dedi.

ABD'nin Filipinler'de konuşlandırdığı kısa ve orta menzilli füzelere de değinen Ryabkov, Washington'un söz konusu füzeleri ABD topraklarına geri almaması halinde Rusya'nın karşı dengeyi sağlamak için gereken tüm askeri önlemleri alacağı uyarısında bulundu.

Rus nükleer doktrini revize edilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rus nükleer doktrininin son yıllarda yaşanan çatışmalar ve Batı'nın özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri ışığında revize edileceğini söylemişti.

Rus basınına demeç veren Ryabkov, Rus makamlarının daha önce defaatle belirttiği gibi nükleer doktrinle ilgili çalışmanın ileri bir aşamada olduğunu ve bu önemli belgede son dönemde yaşanan çatışmalar ve Batılı ülkelerin özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri dikkate alınarak değişiklikler yapılacağını ifade etmişti.

Putin ve Lavrov'un nükleer doktrin açıklamaları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Batılı ülkelerin nükleer tehditlerine cevaben Rus nükleer doktrininde değişiklik yapma ihtimalinin sorulması karşısında, "Doktrin canlı bir araç ve dünyada, etrafımızda olup bitenleri dikkatle izliyoruz ve bu doktrinde herhangi bir değişiklik yapılmasını dışlamıyoruz" yanıtını vermişti.

Rusya'nın askeri doktrininde Rus ordusunun nükleer silah kullanması için iki sebebe yer verildiğini, birincisinin Rusya'ya yönelik nükleer saldırı, ikincisinin Rusya'nın varlığına yönelik tehdit olduğunu hatırlatan Putin, doktrinde nükleer eşiği düşürmek için bir neden görmediğini, günümüzde Rusya'nın varlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurgulamıştı.

Doktrinde nükleer silah kullanılması için gerçekleşmesi gereken vakalardan birinin henüz yaşanmadığını da söyleyen Putin, "Nükleer silah, Rusya'nın hedeflerine ulaşma hızını artırabilir ancak cephede savaşan Rus askerlerin, evlatlarımızın sağlığı çok daha değerli" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Kiev'in Moskova ve St. Petersburg'u vurmak için İngiltere'den Storm Shadow seyir füzelerini kullanma izni talep etmesini şantaj olarak niteleyerek Rus nükleer doktrininin elden geçirildiğini belirtmişti.

ABD'de 3. Dünya Savaşı'nın sadece Avrupa'yı etkileyebilecek bir şey gibi gösterildiğine dikkat çeken Lavrov, "Bu, böyle bir savaştan zarar görmeyeceklerine inanan ABD'li stratejistlerin zihniyetini yansıtan çok önemli bir nokta. Mevcut durumda, bizim de nükleer silah kullanımıyla ilgili kendi doktrinimizin olduğunun anlaşılması çok önemli. Ki bu doktrin şu anda revize ediliyor" vurgusu yapmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала