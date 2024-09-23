https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/rusyadan-batiya-gozdagi-avrupanin-kuzeydogu-ucundaki-rus-nukleer-poligonu-tamamen-hazir-halde-1088340393.html

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Rus nükleer poligonu tamamen hazır halde

Sputnik Türkiye

ABD Ukrayna'daki çatışmalar kapsamında nükleer savaşı kışkırtmak için elinden geleni yaparken Rusya, Washington'un adımlarına cevaben önlem almaya devam... 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T16:16+0300

2024-09-23T16:16+0300

2024-09-23T16:16+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Avrupa'nın kuzeydoğu ucundaki Novaya Zemlya'da bulunan nükleer poligonun ABD'nin adımlarına cevaben tamamen hazır hale getirildiğini belirtti.ABD'nin son yıllarda nükleer altyapısını iyileştirme çalışmalarına odaklandığına dikkat çeken Ryabkov, Washington'un bu alandaki adımlarına cevaben Novaya Zemlya'da bulunan nükleer poligonun altyapısının tamamen hazır hale getirildiğini vurguladı.Bununla beraber Rusya'nın test yapılmasıyla ilgili tutumunu değiştirmediği mesajını gönderen Ryabkov, "Rusya Devlet Başkanı tarafından belirlendiği üzere, biz nükleer test yapabiliriz ancak ABD'nin test konusunda adım atmaması halinde biz de bunu yapmayacağız" dedi.ABD'nin Filipinler'de konuşlandırdığı kısa ve orta menzilli füzelere de değinen Ryabkov, Washington'un söz konusu füzeleri ABD topraklarına geri almaması halinde Rusya'nın karşı dengeyi sağlamak için gereken tüm askeri önlemleri alacağı uyarısında bulundu.Rus nükleer doktrini revize edilecekRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rus nükleer doktrininin son yıllarda yaşanan çatışmalar ve Batı'nın özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri ışığında revize edileceğini söylemişti.Rus basınına demeç veren Ryabkov, Rus makamlarının daha önce defaatle belirttiği gibi nükleer doktrinle ilgili çalışmanın ileri bir aşamada olduğunu ve bu önemli belgede son dönemde yaşanan çatışmalar ve Batılı ülkelerin özel askeri harekatla bağlantılı eylemleri dikkate alınarak değişiklikler yapılacağını ifade etmişti.Putin ve Lavrov'un nükleer doktrin açıklamalarıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Batılı ülkelerin nükleer tehditlerine cevaben Rus nükleer doktrininde değişiklik yapma ihtimalinin sorulması karşısında, "Doktrin canlı bir araç ve dünyada, etrafımızda olup bitenleri dikkatle izliyoruz ve bu doktrinde herhangi bir değişiklik yapılmasını dışlamıyoruz" yanıtını vermişti.Rusya'nın askeri doktrininde Rus ordusunun nükleer silah kullanması için iki sebebe yer verildiğini, birincisinin Rusya'ya yönelik nükleer saldırı, ikincisinin Rusya'nın varlığına yönelik tehdit olduğunu hatırlatan Putin, doktrinde nükleer eşiği düşürmek için bir neden görmediğini, günümüzde Rusya'nın varlığını tehdit eden bir durum bulunmadığını vurgulamıştı.Doktrinde nükleer silah kullanılması için gerçekleşmesi gereken vakalardan birinin henüz yaşanmadığını da söyleyen Putin, "Nükleer silah, Rusya'nın hedeflerine ulaşma hızını artırabilir ancak cephede savaşan Rus askerlerin, evlatlarımızın sağlığı çok daha değerli" ifadelerini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, Kiev'in Moskova ve St. Petersburg'u vurmak için İngiltere'den Storm Shadow seyir füzelerini kullanma izni talep etmesini şantaj olarak niteleyerek Rus nükleer doktrininin elden geçirildiğini belirtmişti.ABD'de 3. Dünya Savaşı'nın sadece Avrupa'yı etkileyebilecek bir şey gibi gösterildiğine dikkat çeken Lavrov, "Bu, böyle bir savaştan zarar görmeyeceklerine inanan ABD'li stratejistlerin zihniyetini yansıtan çok önemli bir nokta. Mevcut durumda, bizim de nükleer silah kullanımıyla ilgili kendi doktrinimizin olduğunun anlaşılması çok önemli. Ki bu doktrin şu anda revize ediliyor" vurgusu yapmıştı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, nükleer, nükleer silah, nükleer füze, nükleer test, abd, ukrayna, nükleer doktrin, vladimir putin, sergey lavrov