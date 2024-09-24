https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/uefa-avrupa-ligi-yarin-oynanacak-9-macla-basliyor-1088365316.html
UEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor
UEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak kupada Türk temsilcileri... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T10:24+0300
2024-09-24T10:24+0300
2024-09-24T10:24+0300
spor
uefa avrupa ligi
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galatasaray sk
fenerbahçe
beşiktaş
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlıyor.En fazla takım Türkiye ve Hollanda'danAvrupa Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 3'er takımla Türkiye ve Hollanda sağladı. Türkiye’den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş organizasyonda yer alırken, Hollanda’dan ise Ajax, AZ Alkmaar ve Twente mücadele edecek. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecekGalatasaray; PAOK, Elfsborg, Tottenham ve Dynamo Kiev ile içeride, RFS, AZ Alkmaar, Malmö ve Ajax ile de dışarıda oynayacak.Fenerbahçe; Union SG, Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon ile evinde, Twente, AZ Alkmaar, Slavia Prag ve Midtjylland ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.Beşiktaş ise Eintracht Frankfurt, Malmö, Maccabi Tel-Aviv ve Athletic Bilbao ile sahasında, Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente ile de dış sahada mücadele edecek.İtalyan ekibi Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Mavi-siyahlılar, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da oynanan final maçında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.Kupayı en fazla kazanan SevillaAvrupa Ligi kupasını 7 kez kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. İspanyol ekibi, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında kupada mutlu sona ulaştı. 1999-2000 sezonunda kupayı müzesine götüren Galatasaray ise Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı oldu.Finale İspanya ev sahipliği yapacakUEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline İspanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bilbao'daki San Mames Stadyumu’nda oynanacak. İlk kez lig formatında düzenlenecekUEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Avrupa Ligi'ne katılan takımlar bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.
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uefa avrupa ligi, uefa, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş
uefa avrupa ligi, uefa, galatasaray sk, fenerbahçe, beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi yarın oynanacak 9 maçla başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak kupada Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı, yarın ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlıyor.
En fazla takım Türkiye ve Hollanda'dan
Avrupa Ligi'ne bu sezon ülkeler bazında en fazla katılımı 3'er takımla Türkiye ve Hollanda sağladı. Türkiye’den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş organizasyonda yer alırken, Hollanda’dan ise Ajax, AZ Alkmaar ve Twente mücadele edecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecek
Galatasaray; PAOK, Elfsborg, Tottenham ve Dynamo Kiev ile içeride, RFS, AZ Alkmaar, Malmö ve Ajax ile de dışarıda oynayacak.
Fenerbahçe; Union SG, Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon ile evinde, Twente, AZ Alkmaar, Slavia Prag ve Midtjylland ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ise Eintracht Frankfurt, Malmö, Maccabi Tel-Aviv ve Athletic Bilbao ile sahasında, Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente ile de dış sahada mücadele edecek.
İtalyan ekibi Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonu şampiyonlukla noktaladı. Mavi-siyahlılar, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da oynanan final maçında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.
Kupayı en fazla kazanan Sevilla
Avrupa Ligi kupasını 7 kez kazanan Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. İspanyol ekibi, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında kupada mutlu sona ulaştı. 1999-2000 sezonunda kupayı müzesine götüren Galatasaray ise Avrupa Ligi'ni kazanan tek Türk takımı oldu.
Finale İspanya ev sahipliği yapacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline İspanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü Bilbao'daki San Mames Stadyumu’nda oynanacak.
İlk kez lig formatında düzenlenecek
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Avrupa Ligi'ne katılan takımlar bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. 8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.
Yarın oynanacak maçlar (25 Eylül Çarşamba)
19.45 AZ Alkmaar - Elfsborg
19.45 Bodo/Glimt - Porto
22.00 Dinamo Kiev - Lazio
22.00 Midtjylland - Hoffenheim
22.00 Galatasaray - PAOK
22.00 Manchester United - Twente
22.00 Nice - Real Sociedad
22.00 Ludogorets - Slavia Prag
22.00 Anderlecht - Ferencvaros
26 Eylül Perşembe maçları
19.45 Fenerbahçe - Union SG
19.45 Malmö - Rangers
22.00 Ajax - Beşiktaş
22.00 Roma - Athletic Bilbao
22.00 Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen
22.00 FCSB - RFS
22.00 Lyon - Olympiacos
22.00 Braga - Maccabi Tel-Aviv
22.00 Tottenham - Karabağ