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Galatasaray'da ters köşe: İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
Galatasaray'da ters köşe: İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı dünya basınında da merak konusu oldu. Birçok dünya devinin... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T08:02+0300
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Galatasaray'a kiralık gelerek tüm dünyayı şaşırtan Osimhen, sezon sonunda kariyerinde flaş bir değişikliğe gidecek. Napoli'nin devam etmek istemediği Nijeryalı golcü için alternatifler belirlendi.İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'un Osimhen için pusuda beklediği yazıldı. Sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilen Juventus'un, Osimhen'i takip ettiği ve Galatasaray'daki performansına göre resmi adımları atacağı ifade edildi.Arsenal de çok i̇sti̇yorOsimhen'in tek talebi Juventus değil. Arsenal'ın da transfer listesinin başında yer alan Nijeryalı golcü kesinlikle Napoli'den ayrılacak. 75 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedelini ödemeye hazır birçok kulübün olduğu öğrenilirken, Osimhen'in kalbinde yatan takımın Juventus olduğu iddia ediliyor.Osimhen'in maaşı açıklandı: Yıllık 6 milyon euroGalatasaray, Osimhen'in mali detaylarını KAP bildirimiyle kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, Nijeryalı forvete 2024-2025 sezonu için yıllık 6 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/futbolda-turk-yildizlar-soleni-dunya-kerem-akturkoglu-ve-orkun-kokcuyu-konusuyor-1088361314.html
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Galatasaray'da ters köşe: İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

08:02 24.09.2024 (güncellendi: 08:04 24.09.2024)
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray'ın Napoli'den sezon sonuna kadar kiraladığı Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı dünya basınında da merak konusu oldu. Birçok dünya devinin kıskacında olan Osimhen'in sezon sonunda rotasının İngiltere veya İtalya olacağı aktarıldı.
Galatasaray'a kiralık gelerek tüm dünyayı şaşırtan Osimhen, sezon sonunda kariyerinde flaş bir değişikliğe gidecek. Napoli'nin devam etmek istemediği Nijeryalı golcü için alternatifler belirlendi.
İtalyan basınında yer alan haberde; Juventus'un Osimhen için pusuda beklediği yazıldı. Sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ifade edilen Juventus'un, Osimhen'i takip ettiği ve Galatasaray'daki performansına göre resmi adımları atacağı ifade edildi.

Arsenal de çok i̇sti̇yor

Osimhen'in tek talebi Juventus değil. Arsenal'ın da transfer listesinin başında yer alan Nijeryalı golcü kesinlikle Napoli'den ayrılacak. 75 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedelini ödemeye hazır birçok kulübün olduğu öğrenilirken, Osimhen'in kalbinde yatan takımın Juventus olduğu iddia ediliyor.

Osimhen'in maaşı açıklandı: Yıllık 6 milyon euro

Galatasaray, Osimhen'in mali detaylarını KAP bildirimiyle kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, Nijeryalı forvete 2024-2025 sezonu için yıllık 6 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi.
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