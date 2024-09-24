https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/14-yillik-calisma-sonuc-verdi-turk-bilim-insanlar-bir-ilki-basardi-3-adet-ekmeklik-bugday-cesidi-1088392786.html

14 yıllık çalışma sonuç verdi, Türk bilim insanları bir ilki başardı: 3 adet ekmeklik buğday çeşidi geliştirildi

14 yıllık çalışma sonuç verdi, Türk bilim insanları bir ilki başardı: 3 adet ekmeklik buğday çeşidi geliştirildi

Sputnik Türkiye

Sivas’ta yaklaşık 14 yıldır yapılan ıslah çalışmaları sonuç verdiği ve Türk bilim adamlarının bir ilki gerçekleştirerek 3 adet ekmeklik buğday çeşidini... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T17:43+0300

2024-09-24T17:43+0300

2024-09-24T17:44+0300

türkiye

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tescil başvurusu

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Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, bu çalışmalar kapsamında ekmeklik buğday çeşitlerinin geliştirildiğini açıkladı.3 buğday çeşidinin tescil edildiğini söyleyen Karaköy, 2024-25 yetiştirme sezonunda buğday çeşitlerine ait tohumluk üretiminin yapılarak çiftçilerin hizmetine sunulacağını belirtti.'Burada birçok bitki türüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz'Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Karaköy, birçok bitki türüne yönelik çalışmalarının olduğunu söyleyerek, “Bunların başında ülkemiz açısından son derece önemli olan tahıllar başta geliyor. Buğday, arpa ve yulaf başta olmak üzere soya, şeker pancarı ve yem bitkileri olmak üzere burada ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baklagillerde de yine aynı şekilde nohut, mercimek ve fasulye gibi bitkilerde de yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalarımız sürüyor” dedi.'Sivas’ta bir ilki yaşadık'Karaköy, Sivas’ta bir ilki yaşadıklarını ifade ederek, “2010 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Sivas’ta bir ilki yaşadık. Sivas tarihinde tarımsal AR-GE çalışmaları kapsamında ilk defa ekmeklik buğday çeşitleri geliştirildi. 2024-25 yılı yetiştirme sezonunda tescil edilen çeşitlerin tohumluklarını üreterek 2025-26 yılı üretim sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.'Üç çeşidimiz tescil edildi'Üç adet ekmeklik buğday çeşidinin tescil edildiğine değinen Karaköy, konuşmasını şu cümleler ile sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/turkiyede-bir-ilk-fidan-ekmek-icin-kazilmisti--tek-parca-halinde-84-metrekarelik-mozaik-bulundu-1088384868.html

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