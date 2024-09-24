https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/turkiye-yunanistan-yuksek-duzeyli-isbirligi-konseyi-toplantisi-gelecek-yil-turkiyede-olacak-1088401229.html
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de olacak
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in New York'taki görüşmesinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T21:50+0300
2024-09-24T21:50+0300
2024-09-24T21:56+0300
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
dünya
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.Görüşmede Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1088398088.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de olacak
21:50 24.09.2024 (güncellendi: 21:56 24.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in New York'taki görüşmesinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gelecek yıl Türkiye'de yapılması kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Görüşmede Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.