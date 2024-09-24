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Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de olacak
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de olacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in New York'taki görüşmesinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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yunanistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.Görüşmede Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan

Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de olacak

21:50 24.09.2024 (güncellendi: 21:56 24.09.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in New York'taki görüşmesinde Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın gelecek yıl Türkiye'de yapılması kararı alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Görüşmede Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
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