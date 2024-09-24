https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1088398088.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Sputnik Türkiye
New York'ta görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T19:49+0300
2024-09-24T19:49+0300
2024-09-24T19:54+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
kiryakos miçotakis
kiriakos miçotakis
görüşme
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kuruluna-hitap-ediyor-1088393164.html
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recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, görüşme
recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
19:49 24.09.2024 (güncellendi: 19:54 24.09.2024)
New York'ta görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.
Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.