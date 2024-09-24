https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-gorustu-1088398088.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Sputnik Türkiye

New York'ta görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T19:49+0300

2024-09-24T19:49+0300

2024-09-24T19:54+0300

recep tayyip erdoğan

dünya

kiryakos miçotakis

kiriakos miçotakis

görüşme

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kuruluna-hitap-ediyor-1088393164.html

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recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, kiriakos miçotakis, görüşme