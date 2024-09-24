https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/besiktas-ve-fenerbahcenin-avrupa-ligindeki-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1088369502.html
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri açıklandı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ajax-Beşiktaş maçını John Brooks, Fenerbahçe Union SG karşılaşmasını... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:26+0300
2024-09-24T11:26+0300
2024-09-24T11:26+0300
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beşiktaş, fenerbahçe
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki maçlarının hakemleri açıklandı
Ayrıntılar geliyor
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ajax-Beşiktaş maçını John Brooks, Fenerbahçe Union SG karşılaşmasını Benoit Bastien yönetecek.