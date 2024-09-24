Bakan Bolat: GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye yüksek büyüme performansına sahiptir

"Bugün New York’ta Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya gelerek ülkemizin ekonomik ve ticari alanda artan kapasitesini anlattık. GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye, küresel alanda yaşanan belirsizliklere karşın yüksek büyüme performansına sahiptir. Son 1 yılda dış ticaretteki güçlü performansıyla Türkiye, cari açığın azaltılması noktasında da önemli aşama kaydetmiştir. Küresel mal ihracatındaki payını artırmayı sürdüren ülkemiz, katma değeri yüksek üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikası ile yüksek gelirli ülkeler grubuna girme noktasında kararlılıkla ilerlemektedir."