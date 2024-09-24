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Bakan Bolat: GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye yüksek büyüme performansına sahiptir
Bakan Bolat: GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye yüksek büyüme performansına sahiptir
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin New York kentinde Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya geldi. Bolat, yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik ve... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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ticaret bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'ye giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi. Bolat toplantıyı şöyle değerlendirdi:
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ömer bolat, ticaret bakanlığı, goldman sachs, new york
ömer bolat, ticaret bakanlığı, goldman sachs, new york

Bakan Bolat: GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye yüksek büyüme performansına sahiptir

17:39 24.09.2024 (güncellendi: 17:47 24.09.2024)
© FotoğrafTicaret Bakanı Bolat, New York'ta Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya geldi
Ticaret Bakanı Bolat, New York'ta Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin New York kentinde Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya geldi. Bolat, yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik ve ticari alanda artan kapasitesini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'ye giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi. Bolat toplantıyı şöyle değerlendirdi:
"Bugün New York’ta Goldman Sachs ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya gelerek ülkemizin ekonomik ve ticari alanda artan kapasitesini anlattık. GSYİH’sı 1 trilyon doları aşan Türkiye, küresel alanda yaşanan belirsizliklere karşın yüksek büyüme performansına sahiptir. Son 1 yılda dış ticaretteki güçlü performansıyla Türkiye, cari açığın azaltılması noktasında da önemli aşama kaydetmiştir. Küresel mal ihracatındaki payını artırmayı sürdüren ülkemiz, katma değeri yüksek üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikası ile yüksek gelirli ülkeler grubuna girme noktasında kararlılıkla ilerlemektedir."
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