https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/dunya-liderleri-kullanmaya-devam-ediyor-telegram-gercekten-tehlikeli-bir-platform-mu-1087458793.html

Dünya liderleri kullanmaya devam ediyor: Telegram gerçekten 'tehlikeli' bir platform mu?

Dünya liderleri kullanmaya devam ediyor: Telegram gerçekten 'tehlikeli' bir platform mu?

Sputnik Türkiye

Macron da dahil dünya liderlerinin Durov'un çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmasına rağmen hala Telegram kullanmaya devam etmesi, platformun güvenliğine dair... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T15:23+0300

2024-08-30T15:23+0300

2024-08-30T15:23+0300

dünya

rusya

telegram

pavel durov

fransa

paris

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı merkezi

emmanuel macron

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1c/1082161167_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_5456abbe5d5c7840f49655c2c1fa510c.jpg

Telegram'ın suç faaliyetleri için kullanıldığı yönünde son dönemde yöneltilen suçlamalara rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil küresel liderler uygulamayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.Avrupa basınındaki haberlere göre 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Macron'un Telegram'a 'son zamanlarda' giriş yaptığı belirlendi. Dahası, basında çıkan haberlere göre Fransız yöneticiler, kabine üyeleri ve cumhurbaşkanı danışmanları da platformu sıklıkla kullanıyor.Küresel siyasette ağırlığı bulunan önemli isimlerin Telegram'ı kullanmayı sürdürmesi, Rusya'da geliştirilen bu platformun güvenliğine dair soru işaretlerini bir hayli azaltıyor.Telegram'ı aktif olarak kullanan dünya liderleri arasında öne çıkan isimler şöyle:🔸Emmanuel Macron, ilk cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başından beri platformda aktif. 112 binden fazla takipçisi var ve son gönderisi 12 Ağustos tarihli.🔸Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, neredeyse her gün Telegram'da 1.6 milyondan fazla takipçisine paylaşımlarda bulunuyor.🔸Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı 30 Ağustos paylaşımıyla Telegram'ı aktif olarak kullanma çizgisini koruyor.🔸Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da bu platformda bir hesabı var. Obrador, bugün Meksika'nın ünlü demiryolu projesi 'Tren Maya' hakkında bir materyal yayınladı.🔸Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in 200 bine yakın takipçisi olan Telegram hesabı, resmi duyurular için kullanılıyor.🔸İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Telegram'ın Rusça versiyonunu kullanıyor ve Gazze'deki silahlı faaliyetlerle ilgili son gelişmeleri paylaşıyor.🔸Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, ülkesinin acil sorunlarına ışık tutmak için Telegram'ı düzenli olarak kullanıyor.Telegram, küresel dijital diplomasi açısından kullanışlı bir araca dönüştüğü için liste uzayıp gidiyor.Durov'un gözaltı süreciRus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.24 Ağustos'ta gözaltına alınan Durov, çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.

rusya

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, telegram, pavel durov, fransa, paris, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, jair bolsonaro, şevket mirziyoyev, benyamin netanyahu, abiy ahmed ali, andres manuel lopez obrador