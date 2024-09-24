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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya temaslarına devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova’da Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov tarafından karşılanan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı’na geldi. Kurtulmuş, üzerinde “TBMM Başkanı” yazılı kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelengi, anıta bıraktı. Heyet daha sonra Moskova Kremlin Müzesi Devlet Tarih ve Kültür Müzesini ziyaret etti.
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numan kurtulmuş, tbmm başkanlığı, rusya federasyon konseyi başkanı, rusya federasyon konseyi, moskova, meçhul asker anıtı
numan kurtulmuş, tbmm başkanlığı, rusya federasyon konseyi başkanı, rusya federasyon konseyi, moskova, meçhul asker anıtı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı

12:09 24.09.2024
© Fotoğraf : Edib KURTTBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf : Edib KURT
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Rusya temaslarına devam eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova’da Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Rusya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov tarafından karşılanan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti, Kremlin duvarı önündeki Meçhul Asker Anıtı’na geldi.
© FotoğrafTBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova’daki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Fotoğraf
Kurtulmuş, üzerinde “TBMM Başkanı” yazılı kırmızı beyaz çiçeklerden oluşan çelengi, anıta bıraktı. Heyet daha sonra Moskova Kremlin Müzesi Devlet Tarih ve Kültür Müzesini ziyaret etti.
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