https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/tbmm-1-ekimde-acilacak-gundemdeki-onemli-baslik-ekonomi-olacak-1088383393.html

TBMM 1 Ekim'de açılacak: Gündemdeki önemli başlık ekonomi olacak

TBMM 1 Ekim'de açılacak: Gündemdeki önemli başlık ekonomi olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28’nci dönem 3’ncü yasama yılı 1 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı oturum ile başlayacak. Meclise ilk... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T15:35+0300

2024-09-24T15:35+0300

2024-09-24T15:35+0300

politika

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güvenlik

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28’inci Dönem 2’nci Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim 2023'te başlayan ve Temmuz ayı sonunda tatile giren TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Salı günü yeniden çalışmaya başlayacak. TBMM Genel Kurulu 2’nci yasama yılında 112 birleşim ve 547 oturum gerçekleşti. TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında, 50'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri olmak üzere toplam 70 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştırıldı. 2’nci yasama yılında, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ilişkin kanun teklifi, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, kentsel dönüşüme yönelik maddeler içeren teklifin de aralarında olduğu birçok önemli düzenleme, Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurulda son olarak sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alındı ve kabul edildi. Hasan Bitmez hayatını kaybetti TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hastaneye kaldı. İki gün hastanede yaşam mücadelesi veren Bitmez’in hayatını kaybettiği haberi genel kurula geldi. Bitmez için mecliste tören düzenlendi. Yumruklu kavgalar TBMM Genel Kurulu’nda zaman zaman büyük kavgalar yaşandı. Genel kuruldaki en büyük kavga ise Can Atalay için düzenlenen oturumda yaşandı. CHP’nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili Alpay Özalan arasından yumruklu kavga yaşandı. Yeni dönem için kavga önlemleri TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan kavgalarda yaralanma ihtimalinin azaltılması için kürsüye inen basamaklardaki sivriliklerin yontuldu. Ayrıca Meclis Başkanlığı da Genel Kurul'da yaşanacak vakalar üzerine "acil durum butonu" tedbiri aldı. Yeni dönemde ne olacak? Yeni yasama dönemine hazırlanan Meclis'te, AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunacağı ilk kanun teklifi, ekonomi torba yasası ile vahim silahalar düzenlemesi olacak. Ekonomi torba yasa teklifiyle; kayıt dışılığının önüne geçilmesini içerecek yasal düzenlemelerin de yer alacak. Piyasadaki vergi kaçağına büyük ölçüde son verilecek. İzleyen süreçte rekabet piyasasındaki dijital aktörleri düzenleyecek olan rekabet yasa teklifi gelecek. Bu çerçevede, Amazon, Facebook, X, Starlink gibi küresel şirketlerin piyasayı kontrol etmelerinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak geçen dönemden yarım kalan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun görüşülmesi planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tbmm-baskani-kurtulmustan-can-atalay-oturumunda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-1087392283.html

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tbmm, meclis, siyasi parti, ekonomi, güvenlik