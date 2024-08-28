https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tbmm-baskani-kurtulmustan-can-atalay-oturumunda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-1087392283.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili "Bir milletvekilinin kötü ve kirli bir dille hakaret etmesi kabul... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T21:45+0300

2024-08-28T21:45+0300

2024-08-28T21:45+0300

politika

numan kurtulmuş

can atalay

tbmm

tbmm genel kurulu

kavga

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Habertürk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.TBMM Genel Kurulu'nda TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve halihazırda cezaevinde bulunan Can Atalay oturumunda yaşananlarla ilgili "Meclis'e yakışmadı" diyen Kurtulmuş "Bir milletvekilinin kötü ve kirli bir dille hakaret etmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.

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numan kurtulmuş, can atalay, tbmm, tbmm genel kurulu, kavga