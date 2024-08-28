https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tbmm-baskani-kurtulmustan-can-atalay-oturumunda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-1087392283.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili açıklama
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili "Bir milletvekilinin kötü ve kirli bir dille hakaret etmesi kabul... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T21:45+0300
2024-08-28T21:45+0300
2024-08-28T21:45+0300
politika
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kavga
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Habertürk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.TBMM Genel Kurulu'nda TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve halihazırda cezaevinde bulunan Can Atalay oturumunda yaşananlarla ilgili "Meclis'e yakışmadı" diyen Kurtulmuş "Bir milletvekilinin kötü ve kirli bir dille hakaret etmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/tbmmde-can-atalay-oturumunda-yumruklar-konustu-1086927575.html
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numan kurtulmuş, can atalay, tbmm, tbmm genel kurulu, kavga
numan kurtulmuş, can atalay, tbmm, tbmm genel kurulu, kavga
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te Can Atalay oturumunda yaşanan kavgayla ilgili "Bir milletvekilinin kötü ve kirli bir dille hakaret etmesi kabul edilemez. Meclis'e yakışmadı" yorumunda bulundu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Habertürk televizyon kanalında canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Genel Kurulu'nda TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen ve halihazırda cezaevinde bulunan Can Atalay oturumunda yaşananlarla ilgili "Meclis'e yakışmadı" diyen Kurtulmuş "Bir milletvekilinin kötü ve kirli bir dille hakaret etmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.