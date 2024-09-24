Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz müzisyen Bekir Ünlüataer
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fatih Erbakan'dan "üçüncü ittifak" açıklaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/tarihci-doc-dr-perincek-brics-uyeliginden-sonra-bati-turkiyeye-saygi-duymak-zorunda-kalacak-1088369537.html
Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak
Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak
Sputnik Türkiye
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden BRICS üyeliğinin Türkiye'yi ABD tehditlerine karşı güçlendireceğini kaydeden tarihçi Doç. Dr. Perinçek... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T11:23+0300
2024-09-24T11:25+0300
dünya
türkiye
mehmet perinçek
brics
abd
batı
tehdit
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087763125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8229bdf70f222705022c9f27720f20c.jpg
Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e katılma olasılığını değerlendirdi. Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Ankara'yı ABD karşısında zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini kaydeden Perinçek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: BRICS'te Türkiye için bir diğer avantajın da ekonomik ayrıcalıklar olduğunu söyleyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov Türkiye'nin, BRICS'e tam üyelik için başvurduğunu belirterek Ankara'nın talebinin birlik ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti. Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim’de Kazan’da yapılacak BRICS Zirvesi için daveti kabul ettiğini belirtmişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-pentagon-danismani-abd-ukraynaya-degil-ortadoguya-odaklanmali-1088366210.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087763125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ceb49bd8cdadff957672467bf9b5a15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mehmet perinçek, brics, abd, batı, tehdit, ekonomi
türkiye, mehmet perinçek, brics, abd, batı, tehdit, ekonomi

Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak

11:23 24.09.2024 (güncellendi: 11:25 24.09.2024)
© Sputnik / Anton DenisovBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Sputnik / Anton Denisov
Abone ol
Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden BRICS üyeliğinin Türkiye'yi ABD tehditlerine karşı güçlendireceğini kaydeden tarihçi Doç. Dr. Perinçek, Batı’nın Ankara'nın pozisyonuna saygı duymak zorunda kalacağını belirtti.
Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e katılma olasılığını değerlendirdi.
Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Ankara'yı ABD karşısında zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini kaydeden Perinçek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
BRICS üyeliği Türkiye'yi ABD ve Batı'nın tehditleri karşısında güçlendirir. Türkiye'nin bu tehditlere karşı koymak için uluslararası ittifaklara ihtiyacı var. BRICS bu ihtiyacı karşılıyor ve Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli. Türkiye tehditler karşısında kendini yalnız hissetmeyecek.
BRICS'te Türkiye için bir diğer avantajın da ekonomik ayrıcalıklar olduğunu söyleyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunlar büyük artılar. BRICS dünyanın büyüyen ekonomilerini bir araya getiriyor. Atlantik sistemi ve ekonomisi alarm çalıyor. Borç çukurları, üretim krizi. Batılı uzmanlar bunun farkında. Türkiye ekonomisinin geleceği BRICS'te. Batı bu durum nedeniyle ve Ankara'nın BRICS'te sahip olacağı müttefikler nedeniyle Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov Türkiye'nin, BRICS'e tam üyelik için başvurduğunu belirterek Ankara'nın talebinin birlik ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti. Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim’de Kazan’da yapılacak BRICS Zirvesi için daveti kabul ettiğini belirtmişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

Türkiye ve BRICS süreci

BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.

27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
ABD - Ukrayna - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
DÜNYA
Eski Pentagon Danışmanı: ABD Ukrayna'ya değil, Ortadoğu'ya odaklanmalı
10:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала