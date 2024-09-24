Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak
11:23 24.09.2024 (güncellendi: 11:25 24.09.2024)
© Sputnik / Anton DenisovBRICS
© Sputnik / Anton Denisov
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Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden BRICS üyeliğinin Türkiye'yi ABD tehditlerine karşı güçlendireceğini kaydeden tarihçi Doç. Dr. Perinçek, Batı’nın Ankara'nın pozisyonuna saygı duymak zorunda kalacağını belirtti.
Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e katılma olasılığını değerlendirdi.
Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Ankara'yı ABD karşısında zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini kaydeden Perinçek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
BRICS üyeliği Türkiye'yi ABD ve Batı'nın tehditleri karşısında güçlendirir. Türkiye'nin bu tehditlere karşı koymak için uluslararası ittifaklara ihtiyacı var. BRICS bu ihtiyacı karşılıyor ve Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli. Türkiye tehditler karşısında kendini yalnız hissetmeyecek.
BRICS'te Türkiye için bir diğer avantajın da ekonomik ayrıcalıklar olduğunu söyleyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunlar büyük artılar. BRICS dünyanın büyüyen ekonomilerini bir araya getiriyor. Atlantik sistemi ve ekonomisi alarm çalıyor. Borç çukurları, üretim krizi. Batılı uzmanlar bunun farkında. Türkiye ekonomisinin geleceği BRICS'te. Batı bu durum nedeniyle ve Ankara'nın BRICS'te sahip olacağı müttefikler nedeniyle Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak.
Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov Türkiye'nin, BRICS'e tam üyelik için başvurduğunu belirterek Ankara'nın talebinin birlik ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti. Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim’de Kazan’da yapılacak BRICS Zirvesi için daveti kabul ettiğini belirtmişti.
BRICS nedir?
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
Türkiye ve BRICS süreci
BRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.
27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.