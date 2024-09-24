https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/tarihci-doc-dr-perincek-brics-uyeliginden-sonra-bati-turkiyeye-saygi-duymak-zorunda-kalacak-1088369537.html

Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak

Tarihçi Doç. Dr. Perinçek: BRICS üyeliğinden sonra, Batı Türkiye'ye saygı duymak zorunda kalacak

Sputnik Türkiye

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini temsil eden BRICS üyeliğinin Türkiye'yi ABD tehditlerine karşı güçlendireceğini kaydeden tarihçi Doç. Dr. Perinçek... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:23+0300

2024-09-24T11:23+0300

2024-09-24T11:25+0300

dünya

türkiye

mehmet perinçek

brics

abd

batı

tehdit

ekonomi

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Tarihçi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, Sputnik’e açıklamasında, Türkiye'nin BRICS'e katılma olasılığını değerlendirdi. Türkiye'nin BRICS üyeliğinin Ankara'yı ABD karşısında zayıflatmayacağını, aksine güçlendireceğini kaydeden Perinçek, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: BRICS'te Türkiye için bir diğer avantajın da ekonomik ayrıcalıklar olduğunu söyleyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü: Daha önce Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov Türkiye'nin, BRICS'e tam üyelik için başvurduğunu belirterek Ankara'nın talebinin birlik ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söylemişti. Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-24 Ekim’de Kazan’da yapılacak BRICS Zirvesi için daveti kabul ettiğini belirtmişti.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.Türkiye ve BRICS süreciBRICS'e katılmak isteyen ülkeler arasında Bahreyn, Bangladeş, Beyaz Rusya, Cezayir, Endonezya, Fas, Honduras, Kuveyt, Küba, Meksika, Nijerya, Suriye, Tacikistan, Tayland, Tunus, Vietnam ve Yunanistan gibi pek çok ülke var.27 Temmuz 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen 10. BRICS Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer almış, Erdoğan, zirveye 'İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı' sıfatıyla özel olarak katılım göstermişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS’e davet edilen Türkiye, zamanında söz konusu davete yeşil ışık yakmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BRICS'e dahil edilmesi gerektiği yönünde beyanatta bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-pentagon-danismani-abd-ukraynaya-degil-ortadoguya-odaklanmali-1088366210.html

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türkiye, mehmet perinçek, brics, abd, batı, tehdit, ekonomi