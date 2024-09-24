https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/eski-pentagon-danismani-abd-ukraynaya-degil-ortadoguya-odaklanmali-1088366210.html
Eski Pentagon Danışmanı: ABD Ukrayna'ya değil, Ortadoğu'ya odaklanmalı
Eski Pentagon Danışmanı: ABD Ukrayna'ya değil, Ortadoğu'ya odaklanmalı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Washington’un dikkatini ve kaynaklarını Ukrayna’daki çatışmaya değil, Lübnan'daki askeri operasyona... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T10:23+0300
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Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor, Norveçli siyaset uzmanı Glenn Diesen ile sohbet sırasında, “Şu anda Ortadoğu'daki çatışmanın bizim için Ukrayna'da olanlardan çok daha büyük bir tehlike oluşturduğuna inanıyorum… Endişelenmemiz gereken asıl mesele, Ortadoğu'da giderek kaçınılmaz görünen büyük çatışmadan nasıl kaçınacağımız” ifadesini kullandı.Ortadoğu'da ortaya çıkan tehdidin yanı sıra, bir dizi başka faktörün de etkisiyle Batı’nın, Ukrayna'ya verdiği askeri desteğe olan ilgisini yakında kaybedebileceğini ve bunun da çatışmayı sona yaklaştırabileceğini dile getiren Macgregor, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:İsrail-Lübnan gerilimiİsrail ordusunun dün Lübnan'da 'Hizbullah hedeflerine yönelik' olduğu iddiasıyla başlattığı kapsamlı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, iki bine yakın kişi yaralandı.Dün sabah erken saatlerinden başlayarak Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail başkent Beyrut'u da hedef aldı.İsrail hükümeti akşam saatlerinde aldığı kararla içeride de OHAL ilan etti.İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden kuzeyine doğru göç ediyor.Hizbullah saldırılara İsrail'in kuzeyine ve orta kesimlerine attığı roketlerle karşılık veriyor. ABD ise Ortadoğu'ya yeni askeri güç göndereceğini duyurdu.Rusya: Ukrayna’ya askeri yardım etkili değilRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını defalarca dile getirmişti.
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, ortadoğu, israil, lübnan, filistin, iran, israil-filistin, israil-filistin sorunu, douglas macgregor, batı, rusya, hizbullah, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin
Eski Pentagon Danışmanı: ABD Ukrayna'ya değil, Ortadoğu'ya odaklanmalı
10:23 24.09.2024 (güncellendi: 10:25 24.09.2024)
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Macgregor, Washington’un dikkatini ve kaynaklarını Ukrayna’daki çatışmaya değil, Lübnan'daki askeri operasyona ve Ortadoğu'daki savaşa yoğunlaştırması gerektiğini belirtti.
Eski Pentagon danışmanı Emekli Albay Douglas Macgregor
, Norveçli siyaset uzmanı Glenn Diesen ile sohbet
sırasında, “Şu anda Ortadoğu'daki çatışmanın bizim için Ukrayna'da olanlardan çok daha büyük bir tehlike oluşturduğuna inanıyorum… Endişelenmemiz gereken asıl mesele, Ortadoğu'da giderek kaçınılmaz görünen büyük çatışmadan nasıl kaçınacağımız
” ifadesini kullandı.
Ortadoğu'da ortaya çıkan tehdidin yanı sıra, bir dizi başka faktörün de etkisiyle Batı’nın, Ukrayna'ya verdiği askeri desteğe olan ilgisini yakında kaybedebileceğini ve bunun da çatışmayı sona yaklaştırabileceğini dile getiren Macgregor, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Ukraynalılar aniden, talimatlarımıza karşı inanılmaz derecede aptalca bir şey yaparlarsa durum değişebilir. Ancak bu olmazsa, Avrupa'daki siyasi değişiklikler, Ukrayna'daki değişen durum ve Rus birliklerinin ilerlemesi gibi çeşitli diğer gelişmeler göz önüne alındığında, Ukrayna'daki savaşın bu yılın sonuna kadar sona erme şansının yüksek olduğuna inanıyorum.
İsrail ordusunun dün Lübnan'da 'Hizbullah hedeflerine yönelik' olduğu iddiasıyla başlattığı kapsamlı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, iki bine yakın kişi yaralandı.
Dün sabah erken saatlerinden başlayarak Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenleyen İsrail başkent Beyrut'u da hedef aldı.
İsrail hükümeti akşam saatlerinde aldığı kararla içeride de OHAL ilan etti.
İsrail saldırıları nedeniyle on binlerce Lübnanlı ülkenin güneyinden kuzeyine doğru göç ediyor.
Hizbullah saldırılara İsrail'in kuzeyine ve orta kesimlerine attığı roketlerle karşılık veriyor. ABD ise Ortadoğu'ya yeni askeri güç göndereceğini duyurdu.
Rusya: Ukrayna’ya askeri yardım etkili değil
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın sevk ettiği diğer silahların Rusya ordusuna karşı etkili olamayacağını defalarca dile getirmişti.