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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kendine düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut evinin beşinci katından aşağı düştü. İntihar ettiği iddia edilen Kübra Aykut'un bir mektup... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T01:50+0300
2024-09-24T01:50+0300
türkiye
kübra aykut
fenomen
sosyal medya fenomeni
internet fenomeni
dilan polat
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırılan Aykut'un geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Dilan Polat hastaneye gittiSosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın naaşın bulunduğu hastaneye geldiği, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldığı belirtildi.İstanbul'daki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, hakkında verilen tutuksuz yargılama kararı üzerine tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/altin-tozlu-turk-kahvesi-ile-gundem-olan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevindeki-kahve-cok-1088157032.html
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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

01:50 24.09.2024
© İHA / AYKUT ZOR - İZZET AYDIN - MEHMET GÜZEL-AW293662"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
Kendime layık damat bulamıyorum diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / AYKUT ZOR - İZZET AYDIN - MEHMET GÜZEL-AW293662
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Sosyal medyada kendine düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut evinin beşinci katından aşağı düştü. İntihar ettiği iddia edilen Kübra Aykut'un bir mektup bıraktığı belirtildi. Aykut'un ölüm haberi üzerine fenomen Dilan Polat'ın hastaneye gittiği öğrenildi.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırılan Aykut'un geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dilan Polat hastaneye gitti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın naaşın bulunduğu hastaneye geldiği, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldığı belirtildi.
İstanbul'daki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, hakkında verilen tutuksuz yargılama kararı üzerine tahliye edilmişti.
Dilan Polat fincan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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