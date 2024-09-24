https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/sosyal-medya-fenomeni-kubra-aykut-besinci-kattan-duserek-hayatini-kaybetti--1088358858.html

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut beşinci kattan düşerek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kendine düğün yapmasıyla bilinen Kübra Aykut evinin beşinci katından aşağı düştü. İntihar ettiği iddia edilen Kübra Aykut'un bir mektup... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T01:50+0300

2024-09-24T01:50+0300

2024-09-24T01:50+0300

türkiye

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dilan polat

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi.Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırılan Aykut'un geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Dilan Polat hastaneye gittiSosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın naaşın bulunduğu hastaneye geldiği, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldığı belirtildi.İstanbul'daki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat, hakkında verilen tutuksuz yargılama kararı üzerine tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/altin-tozlu-turk-kahvesi-ile-gundem-olan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevindeki-kahve-cok-1088157032.html

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