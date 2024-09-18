https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/altin-tozlu-turk-kahvesi-ile-gundem-olan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevindeki-kahve-cok-1088157032.html
'Altın tozlu Türk Kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: 'Cezaevindeki kahve çok farklıydı'
'Altın tozlu Türk Kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: 'Cezaevindeki kahve çok farklıydı'
Sputnik Türkiye
Kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yeniden paylaşım yapmaya başladı. Polat Türk kahvesi içerken... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T11:10+0300
2024-09-18T11:10+0300
2024-09-18T11:10+0300
yaşam
dilan polat
türk kahvesi
kara para
kara para aklama
kahve
cezaevi
sıla doğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/14/1076541128_0:10:753:434_1920x0_80_0_0_793ea4c8e5b2c9a785607dea485a9cc0.png
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile vakit geçireceğini belirten Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarını da eski temposunda atmaya başladı.Cezaevine girmeden önce Türk kahvesi içtiği fincan ve 'altın tozu ile tercih ettiği' açıklaması gündem olan Dilan Polat, dün de yeni bir kahve paylaşımı yaptı.Polat, "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya. Türk Kahvesi yoktu da biraz alışınca istedik. Toz var böyle döküyorsun, karıştırıyorsun içiyorsun" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-polat-cok-iftira-atildi-cok-fazla-lekelendik-1087735834.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/14/1076541128_81:0:672:443_1920x0_80_0_0_f73d4bfb4c1c339425840a619b58fb32.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilan polat, dilan polat kahve, dilan polat sosyal medya
dilan polat, dilan polat kahve, dilan polat sosyal medya
'Altın tozlu Türk Kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: 'Cezaevindeki kahve çok farklıydı'
Kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yeniden paylaşım yapmaya başladı. Polat Türk kahvesi içerken hikaye paylaştı ve "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya" dedi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor.
Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile vakit geçireceğini belirten Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarını da eski temposunda atmaya başladı.
Cezaevine girmeden önce Türk kahvesi içtiği fincan ve 'altın tozu ile tercih ettiği' açıklaması gündem olan Dilan Polat, dün de yeni bir kahve paylaşımı yaptı.
Polat, "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya. Türk Kahvesi yoktu da biraz alışınca istedik. Toz var böyle döküyorsun, karıştırıyorsun içiyorsun" dedi.