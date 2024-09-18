https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/altin-tozlu-turk-kahvesi-ile-gundem-olan-dilan-polattan-yeni-paylasim-cezaevindeki-kahve-cok-1088157032.html

'Altın tozlu Türk Kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: 'Cezaevindeki kahve çok farklıydı'

'Altın tozlu Türk Kahvesi' ile gündem olan Dilan Polat'tan yeni paylaşım: 'Cezaevindeki kahve çok farklıydı'

Sputnik Türkiye

Kara para aklama suçlamasıyla tutuksuz yargılanması devam eden sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yeniden paylaşım yapmaya başladı. Polat Türk kahvesi içerken... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T11:10+0300

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yaşam

dilan polat

türk kahvesi

kara para

kara para aklama

kahve

cezaevi

sıla doğu

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat, 'kara para aklama' suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile vakit geçireceğini belirten Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarını da eski temposunda atmaya başladı.Cezaevine girmeden önce Türk kahvesi içtiği fincan ve 'altın tozu ile tercih ettiği' açıklaması gündem olan Dilan Polat, dün de yeni bir kahve paylaşımı yaptı.Polat, "Cezaevindeki Türk Kahvesi çok farklıydı ya. Türk Kahvesi yoktu da biraz alışınca istedik. Toz var böyle döküyorsun, karıştırıyorsun içiyorsun" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/dilan-polat-cok-iftira-atildi-cok-fazla-lekelendik-1087735834.html

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