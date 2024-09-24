https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/skandallar-ardindan-gorevi-birakan-japonya-basbakani-guney-asyada-abdnin-liderligine-ihtiyac-var-1088380193.html

Skandallar ardından görevi bırakan Japonya Başbakanı: Güney Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç var

Skandallar ardından görevi bırakan Japonya Başbakanı: Güney Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç var

Sputnik Türkiye

Japonya'da güvenlik ve ekonomik sorunlarıyla yüzleşirken görevi skandallarla bırakan Japon lider Kişida Fumio, Güney Asya'da ABD liderliğine ihtiyaç olduğunu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T14:28+0300

2024-09-24T14:28+0300

2024-09-24T14:28+0300

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio 'uluslararası düzenin tehdit altında' olduğunu vurgulayarak, Doğu Asya’da ABD liderliğinin önemini dile getirdi. Görev süresi sona ermek üzere olan Kişida, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gerçekleştirdiği son yurt dışı ziyaretinde, ABD’deki temaslarına devam ediyor. 'ABD çıkarları için'Kişida, Japonya-ABD ittifakını desteklemeye, Japonya’nın savunma kapasitelerini artırmaya ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya çalıştığını ifade etti. Doğu Asya’nın yanı sıra tüm dünyanın ABD’nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Kişida, bu durumun ABD’nin ulusal çıkarları için de önemli olduğunu vurguladı. Kişida ayrıca, Japonya’ya cesurca yatırım yapılması çağrısında bulundu.Kişida, parti içi bağış fonu skandalı nedeniyle istifa edeceğini açıklamıştı. 27 Eylül’de yapılacak LDP kongresinde seçilecek yeni genel başkanın, Meclis çoğunluğu sayesinde 1 Ekim’deki oturumda başbakan olarak seçilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/japonya-basbakani-kishida-istifa-edecegini-duyurdu-1086820535.html

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