https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/skandallar-ardindan-gorevi-birakan-japonya-basbakani-guney-asyada-abdnin-liderligine-ihtiyac-var-1088380193.html
Skandallar ardından görevi bırakan Japonya Başbakanı: Güney Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç var
Skandallar ardından görevi bırakan Japonya Başbakanı: Güney Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç var
Sputnik Türkiye
Japonya'da güvenlik ve ekonomik sorunlarıyla yüzleşirken görevi skandallarla bırakan Japon lider Kişida Fumio, Güney Asya'da ABD liderliğine ihtiyaç olduğunu... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T14:28+0300
2024-09-24T14:28+0300
2024-09-24T14:28+0300
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio 'uluslararası düzenin tehdit altında' olduğunu vurgulayarak, Doğu Asya’da ABD liderliğinin önemini dile getirdi. Görev süresi sona ermek üzere olan Kişida, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gerçekleştirdiği son yurt dışı ziyaretinde, ABD’deki temaslarına devam ediyor. 'ABD çıkarları için'Kişida, Japonya-ABD ittifakını desteklemeye, Japonya’nın savunma kapasitelerini artırmaya ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya çalıştığını ifade etti. Doğu Asya’nın yanı sıra tüm dünyanın ABD’nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Kişida, bu durumun ABD’nin ulusal çıkarları için de önemli olduğunu vurguladı. Kişida ayrıca, Japonya’ya cesurca yatırım yapılması çağrısında bulundu.Kişida, parti içi bağış fonu skandalı nedeniyle istifa edeceğini açıklamıştı. 27 Eylül’de yapılacak LDP kongresinde seçilecek yeni genel başkanın, Meclis çoğunluğu sayesinde 1 Ekim’deki oturumda başbakan olarak seçilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/japonya-basbakani-kishida-istifa-edecegini-duyurdu-1086820535.html
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japonya, abd, asya & pasifik, güney asya, new york, fumio kişida, kişida fumio
japonya, abd, asya & pasifik, güney asya, new york, fumio kişida, kişida fumio
Skandallar ardından görevi bırakan Japonya Başbakanı: Güney Asya'da ABD'nin liderliğine ihtiyaç var
Japonya'da güvenlik ve ekonomik sorunlarıyla yüzleşirken görevi skandallarla bırakan Japon lider Kişida Fumio, Güney Asya'da ABD liderliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio 'uluslararası düzenin tehdit altında' olduğunu vurgulayarak, Doğu Asya’da ABD liderliğinin önemini dile getirdi. Görev süresi sona ermek üzere olan Kişida, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gerçekleştirdiği son yurt dışı ziyaretinde, ABD’deki temaslarına devam ediyor.
Kişida, Japonya-ABD ittifakını desteklemeye, Japonya’nın savunma kapasitelerini artırmaya ve kurallara dayalı uluslararası düzeni korumaya çalıştığını ifade etti. Doğu Asya’nın yanı sıra tüm dünyanın ABD’nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Kişida, bu durumun ABD’nin ulusal çıkarları için de önemli olduğunu vurguladı. Kişida ayrıca, Japonya’ya cesurca yatırım yapılması çağrısında bulundu.
Kişida, parti içi bağış fonu skandalı nedeniyle istifa edeceğini açıklamıştı. 27 Eylül’de yapılacak LDP kongresinde seçilecek yeni genel başkanın, Meclis çoğunluğu sayesinde 1 Ekim’deki oturumda başbakan olarak seçilmesi bekleniyor.