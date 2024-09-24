https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/sisman-penguen-yavrusu-buyukluguyle-dunya-capinda-une-kavustu-1088375950.html

Şişman penguen yavrusu büyüklüğüyle dünya çapında üne kavuştu

Şişman penguen yavrusu büyüklüğüyle dünya çapında üne kavuştu

Sputnik Türkiye

9 aylık olmasına rağmen şimdiden 22 kilo olan şişman çikolata renkli penguen Pesto, şişmanlığıyla dünya çapında üne kavuştu. Pesto, sosyal medyada toplam 5... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T13:04+0300

2024-09-24T13:04+0300

2024-09-24T13:04+0300

yaşam

moo deng su aygırı

şişman penguen pesto

penguen pesto

avustralya

sea life melbourne aquarium

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Avustralya’nın Melbourne kentindeki Deniz Yaşamı Akvaryumu’nda yaşayan Kral penguen yavrusu Pesto, henüz 9 aylık bebek olmasına rağmen şimdiden 22 kilo ve günde yaklaşık 25 balık yiyor. Bakıcıları, Pesto’nun şimdiye kadar gördükleri en büyük penguen olduğunu belirterek yetişkinliğe geçtiğinde kilosunun ne olacağını merak ediyor.Pesto neden bu kadar büyük?Pesto'nun etkileyici kilosu birkaç faktöre bağlı. Öncelikle, biyolojik babası penguen Blake, en büyük ve en yaşlı penguen. Bakıcıları tarafından düzenli beslenen Pesto, iyi genlerin ve iyi ebeveynlerin birleşimi. Şimdilik bebek olduğu için kahverengi tüylerle kaplı Pesto, yetişkin olduğunda tüylerini kaybedecek.5 milyar kez izlendiDeniz Yaşamı Akvaryumu basına yaptığı açıklamada, kendi ölçümlerine göre Pesto yaklaşık 5 milyarlık bir izleyici kitlesine ulaşmış. Bu rakam Tayland'ın sevimli pigme su aygırı Moo Deng’i şimdiden geçmiş durumda. Moo Deng, sosyal medyada sevimliliğiyle en çok izlenen, takip edilen su aygırı yavrusu olarak ünlenmişti.

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moo deng su aygırı, şişman penguen pesto, penguen pesto, avustralya, sea life melbourne aquarium