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Serdar Ortaç kumarda ne kaybettiğini açıkladı: '10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı yanında gökdelen gitti'
Serdar Ortaç kumarda ne kaybettiğini açıkladı: '10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı yanında gökdelen gitti'
Sputnik Türkiye
Kumar borçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Serdar Ortaç yine açıklamalarıyla gündeme adını yazdırdı. Serdar Ortaç "Kumarda ne kadar para kaybettin?"... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T10:14+0300
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yaşam
serdar ortaç
kumar
servet
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Uzun yıllardır kumar borçlarıyla bilinen ve son dönemde borçlarını ödediğini söyleyen Serdar Ortaç bugüne kadar maddi olarak kumarda neler kaybettiğine dair konuştu. Serbest Vuruş programına konuk olan Ortaç kumar borçları nedeniyle uzun süre sıkıntılı günler geçirmişti.Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen Serdar Ortaç “Kumarda ne kadar para kaybettin?” sorusuna açık açık cevap verdi.'10-15 ev kaybettim'"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" dedi.Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç borçlarının da halen olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/serdar-ortac-sahnede-dustugum-gun-alkolu-ve-sigarayi-biraktim-allahtan-tokat-geldi-1084681620.html
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serdar ortaç, kumar, servet
serdar ortaç, kumar, servet

Serdar Ortaç kumarda ne kaybettiğini açıkladı: '10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı yanında gökdelen gitti'

10:14 24.09.2024 (güncellendi: 10:17 24.09.2024)
© AASerdar Ortaç
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA
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Kumar borçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Serdar Ortaç yine açıklamalarıyla gündeme adını yazdırdı. Serdar Ortaç "Kumarda ne kadar para kaybettin?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Ortaç 10-15 ev kaybettiğini söyledi.
Uzun yıllardır kumar borçlarıyla bilinen ve son dönemde borçlarını ödediğini söyleyen Serdar Ortaç bugüne kadar maddi olarak kumarda neler kaybettiğine dair konuştu. Serbest Vuruş programına konuk olan Ortaç kumar borçları nedeniyle uzun süre sıkıntılı günler geçirmişti.
Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen Serdar Ortaç “Kumarda ne kadar para kaybettin?” sorusuna açık açık cevap verdi.

'10-15 ev kaybettim'

"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" dedi.
Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç borçlarının da halen olduğunu söyledi.
Serdar Ortaç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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Serdar Ortaç: 'Sahnede düştüğüm gün alkolü ve sigarayı bıraktım, Allah'tan tokat geldi'
10 Haziran , 12:52
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