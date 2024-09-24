https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/serdar-ortac-kumarda-ne-kaybettigini-acikladi-10-15-tane-evim-gitti-ali-sami-yen-stadi-yaninda-1088365177.html

Serdar Ortaç kumarda ne kaybettiğini açıkladı: '10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı yanında gökdelen gitti'

Serdar Ortaç kumarda ne kaybettiğini açıkladı: '10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı yanında gökdelen gitti'

Sputnik Türkiye

Kumar borçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Serdar Ortaç yine açıklamalarıyla gündeme adını yazdırdı. Serdar Ortaç "Kumarda ne kadar para kaybettin?"... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T10:14+0300

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yaşam

serdar ortaç

kumar

servet

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Uzun yıllardır kumar borçlarıyla bilinen ve son dönemde borçlarını ödediğini söyleyen Serdar Ortaç bugüne kadar maddi olarak kumarda neler kaybettiğine dair konuştu. Serbest Vuruş programına konuk olan Ortaç kumar borçları nedeniyle uzun süre sıkıntılı günler geçirmişti.Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen Serdar Ortaç “Kumarda ne kadar para kaybettin?” sorusuna açık açık cevap verdi.'10-15 ev kaybettim'"Para bitti bütün kazancımı yedim" diyen Serdar Ortaç "1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" dedi.Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen Serdar Ortaç borçlarının da halen olduğunu söyledi.

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Sputnik Türkiye

serdar ortaç, kumar, servet