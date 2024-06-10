https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/serdar-ortac-sahnede-dustugum-gun-alkolu-ve-sigarayi-biraktim-allahtan-tokat-geldi-1084681620.html
Serdar Ortaç: 'Sahnede düştüğüm gün alkolü ve sigarayı bıraktım, Allah'tan tokat geldi'
Serdar Ortaç: 'Sahnede düştüğüm gün alkolü ve sigarayı bıraktım, Allah'tan tokat geldi'
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konsere sarhoş bir şekilde çıkması sebebiyle gündem olmasının ardından alkol ve sigarayı yeniden... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T12:52+0300
2024-06-10T12:52+0300
2024-06-10T12:52+0300
yaşam
serdar ortaç
şarkıcı
sahne
sigara
alkol
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Serdar Ortaç, geçen hafta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sarhoş şekilde konsere çıkması sonrası hayatında yeni bir karar aldığını açıkladı.Alkol etkisiyle sahnede zorluk çeken şarkıcı, ''Bu gece sizden daha çok eğlendim. Sarhoş oldum. İçkinin Allah, belasını versin" açıklamasında bulunmuştu. Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı canlı yayında şu ifadelere yer vermişti: ''Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hurdayi-atese-vermek-isteyen-hurdacilar-tum-mahalleyi-alev-topuna-dondurdu---1084668167.html
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serdar ortaç, şarkıcı, sahne, sigara, alkol
serdar ortaç, şarkıcı, sahne, sigara, alkol
Serdar Ortaç: 'Sahnede düştüğüm gün alkolü ve sigarayı bıraktım, Allah'tan tokat geldi'
Şarkıcı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konsere sarhoş bir şekilde çıkması sebebiyle gündem olmasının ardından alkol ve sigarayı yeniden bıraktığını açıkladı.
Serdar Ortaç, geçen hafta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sarhoş şekilde konsere çıkması sonrası hayatında yeni bir karar aldığını açıkladı.
Alkol etkisiyle sahnede zorluk çeken şarkıcı, ''Bu gece sizden daha çok eğlendim. Sarhoş oldum. İçkinin Allah, belasını versin" açıklamasında bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı canlı yayında şu ifadelere yer vermişti:
''Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.''