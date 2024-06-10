https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/serdar-ortac-sahnede-dustugum-gun-alkolu-ve-sigarayi-biraktim-allahtan-tokat-geldi-1084681620.html

Serdar Ortaç: 'Sahnede düştüğüm gün alkolü ve sigarayı bıraktım, Allah'tan tokat geldi'

Serdar Ortaç: 'Sahnede düştüğüm gün alkolü ve sigarayı bıraktım, Allah'tan tokat geldi'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konsere sarhoş bir şekilde çıkması sebebiyle gündem olmasının ardından alkol ve sigarayı yeniden... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T12:52+0300

2024-06-10T12:52+0300

2024-06-10T12:52+0300

yaşam

serdar ortaç

şarkıcı

sahne

sigara

alkol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/12/1060064040_0:0:707:398_1920x0_80_0_0_16ed37971259fbd0894acf8a0fbe7562.jpg

Serdar Ortaç, geçen hafta Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sarhoş şekilde konsere çıkması sonrası hayatında yeni bir karar aldığını açıkladı.Alkol etkisiyle sahnede zorluk çeken şarkıcı, ''Bu gece sizden daha çok eğlendim. Sarhoş oldum. İçkinin Allah, belasını versin" açıklamasında bulunmuştu. Ünlü şarkıcı sosyal medyada yaptığı canlı yayında şu ifadelere yer vermişti: ''Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/hurdayi-atese-vermek-isteyen-hurdacilar-tum-mahalleyi-alev-topuna-dondurdu---1084668167.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serdar ortaç, şarkıcı, sahne, sigara, alkol