https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/sarkici-simge-oksuruk-krizine-girdi-konseri-iptal-edildi-1088368020.html

Şarkıcı Simge öksürük krizine girdi, konseri iptal edildi

Şarkıcı Simge öksürük krizine girdi, konseri iptal edildi

Sputnik Türkiye

"Aşkın Olayım", "Yankı", "Üzülmedin mi?" ve "Önümüz Yaz" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Simge Sağın hastanelik oldu. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T11:12+0300

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yaşam

simge

öksürük

konser

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Ünlü şarkıcı Simge Sağın rahatsızlandı ve konserini iptal etti. Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, öksürük krizine girdi.Konserin başlamasına dakikalar kala rahatsızlanan Sağın, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.'Öksürük krizi sebebiyle'Sağın "Arkadaşlar, konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" açıklamasında bulundu.Şarkıcı daha sonra "Bugün daha iyiyim" diyerek gelen geçmiş olsun mesajları için teşekkür etti.

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simge öksürük krizi