https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1088362374.html

Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını imha... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T08:21+0300

2024-09-24T08:21+0300

2024-09-24T08:26+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Bryansk Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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