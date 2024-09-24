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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1088362374.html
Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını imha... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T08:21+0300
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hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Bryansk Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/trump-zelensky-milyarlarca-dolar-alabilmek-icin-demokratlarin-kazanmasini-istiyor--1088362058.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk, bryansk, terör saldırısı
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk, bryansk, terör saldırısı

Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi

08:21 24.09.2024 (güncellendi: 08:26 24.09.2024)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Bryansk Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
Trump, ilk açık hava konuşmasını kurşun geçirmez cam kabinden yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
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