https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1088362374.html
Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını imha... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T08:21+0300
2024-09-24T08:21+0300
2024-09-24T08:26+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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hava savunma sistemi
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Bryansk Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/trump-zelensky-milyarlarca-dolar-alabilmek-icin-demokratlarin-kazanmasini-istiyor--1088362058.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, kursk, bryansk, terör saldırısı
Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
08:21 24.09.2024 (güncellendi: 08:26 24.09.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin gece saatlerinde ülkenin batısındaki Belgorod, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 13 insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Görev başındaki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna ordusunun bu girişimini engellediğini kaydeden Bakanlık, Belgorod Bölgesi’nde 6, Kursk Bölgesi’nde 6 ve Bryansk Bölgesi’de 1 İHA’nın imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.