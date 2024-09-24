Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten işletme vuruldu

Türkiye
SON DAKİKA | Arka arkaya genç ölümler, beklenmeyen bir kayıp daha: Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hizbullah-İsrail gerilimi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Metin Arolat kokteyl serum kurbanı mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-ukraynada-savas-ucaklari-icin-motor-ureten-isletme-vuruldu-1088378581.html
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten işletme vuruldu
Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten işletme vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:30+0300
2024-09-24T13:33+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7c0dc86f9d3c0a1e496a7468a7faa1b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten ve bakımını yapan savunma sanayisi işletmesi, silah üreticilerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve monte edildiği iki atölye, yakıt deposu ve Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerlere hava araçları, füze ve topçu silahlarla grup saldırısı düzenlendi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Aşırı milliyetçi Kraken oluşumunun bir saldırısı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 65 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 420 asker ve bir savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusunun 810 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 10 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 555 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman 130 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri ABD yapımı iki adet HARM anti-radar füze ve üç adet HIMARS füzesi ile 63 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1088362374.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068724153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a8708663d9173804407b8215af35b51d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha)

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten işletme vuruldu

13:30 24.09.2024 (güncellendi: 13:33 24.09.2024)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidin Özel askeri harekat
 Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği ve 2 binden fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten ve bakımını yapan savunma sanayisi işletmesi, silah üreticilerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve monte edildiği iki atölye, yakıt deposu ve Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerlere hava araçları, füze ve topçu silahlarla grup saldırısı düzenlendi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Aşırı milliyetçi Kraken oluşumunun bir saldırısı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 65 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 420 asker ve bir savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusunun 810 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 10 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 555 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman 130 asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri ABD yapımı iki adet HARM anti-radar füze ve üç adet HIMARS füzesi ile 63 insansız hava aracını engelledi.
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
Ukrayna krizi
Rusya’nın üç bölgesinde gece 13 Ukrayna İHA’sı engellendi
08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала