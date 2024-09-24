https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-ukraynada-savas-ucaklari-icin-motor-ureten-isletme-vuruldu-1088378581.html

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten işletme vuruldu

Rusya’nın askeri harekatı devam ediyor: Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten işletme vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde Ukrayna’daki hedeflere grup saldırısı gerçekleştirdiği... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T13:30+0300

2024-09-24T13:30+0300

2024-09-24T13:33+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

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ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Ukrayna’da savaş uçakları için motor üreten ve bakımını yapan savunma sanayisi işletmesi, silah üreticilerinin faaliyetini sağlayan enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği ve monte edildiği iki atölye, yakıt deposu ve Ukraynalı asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerlere hava araçları, füze ve topçu silahlarla grup saldırısı düzenlendi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Aşırı milliyetçi Kraken oluşumunun bir saldırısı püskürtülürken Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 65 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 420 asker ve bir savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Ukrayna ordusunun 810 kadar askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 10 karşı saldırıyı püskürttü. Ukraynalı güçlerin kaybı 555 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman 130 asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna ordusunun 50 askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri ABD yapımı iki adet HARM anti-radar füze ve üç adet HIMARS füzesi ile 63 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-13-ukrayna-ihasi-engellendi-1088362374.html

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