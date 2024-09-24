https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-yetkili-ukraynali-askerler-mevzilerini-terk-etmeye-basladi-1088399921.html
Rus yetkili: Ukraynalı askerler mevzilerini terk etmeye başladı
Rus yetkili: Ukraynalı askerler mevzilerini terk etmeye başladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) mevzilerini terk etmeye başladıkları bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T20:42+0300
2024-09-24T20:42+0300
2024-09-24T20:58+0300
ukrayna krizi
ukrayna silahlı kuvvetleri
asker
mevzi
firar
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
kiev
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Rus güvenlik servislerinden bir yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı askerlerinin DHC’nin Kiev kontrolündeki kısmında mevzilerini keyfi olarak terk etmeye başladıklarını belirtti.Sputnik’e konuşan yetkili, “Son olarak 10 kişi keyfi olarak mevzilerini terketti” diyerek, komutanlarının personelini umursamaması, silah ve mühimmat eksikliği, kronik yiyecek eksikliği ve ön saflarda rotasyonsuz uzun süre kalmalarının bunun başlıca nedenleri olduğunu kaydetti.Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukraynalı askerlerin cephe hattından kaçması vakaları son zamanlarda artmaya başladı. Bu yılın ilk yedi ayında firar ve birimlerin izinsiz terk edilmesi vakalarının sayısı 37 bine ulaştı. Yüksek Rada milletvekili Ruslan Gorbenko'ya göre, Rusya ile çatışmanın başlangıcından bu yana firar kapsamında açılan ceza davalarının toplam sayısı 80 bini aştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-ukraynada-savas-ucaklari-icin-motor-ureten-isletme-vuruldu-1088378581.html
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ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, mevzi, firar, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kiev, ukrayna, rusya, yüksek rada, silah, mühimmat
ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, mevzi, firar, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kiev, ukrayna, rusya, yüksek rada, silah, mühimmat
Rus yetkili: Ukraynalı askerler mevzilerini terk etmeye başladı
20:42 24.09.2024 (güncellendi: 20:58 24.09.2024)
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) mevzilerini terk etmeye başladıkları bildirildi.
Rus güvenlik servislerinden bir yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı askerlerinin DHC’nin Kiev kontrolündeki kısmında mevzilerini keyfi olarak terk etmeye başladıklarını belirtti.
Sputnik’e konuşan yetkili, “Son olarak 10 kişi keyfi olarak mevzilerini terketti” diyerek, komutanlarının personelini umursamaması, silah ve mühimmat eksikliği, kronik yiyecek eksikliği ve ön saflarda rotasyonsuz uzun süre kalmalarının bunun başlıca nedenleri olduğunu kaydetti.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukraynalı askerlerin cephe hattından kaçması vakaları son zamanlarda artmaya başladı. Bu yılın ilk yedi ayında firar ve birimlerin izinsiz terk edilmesi vakalarının sayısı 37 bine ulaştı. Yüksek Rada milletvekili Ruslan Gorbenko'ya göre, Rusya ile çatışmanın başlangıcından bu yana firar kapsamında açılan ceza davalarının toplam sayısı 80 bini aştı.