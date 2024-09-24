https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-yetkili-ukraynali-askerler-mevzilerini-terk-etmeye-basladi-1088399921.html

Rus yetkili: Ukraynalı askerler mevzilerini terk etmeye başladı

Rus yetkili: Ukraynalı askerler mevzilerini terk etmeye başladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı askerlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) mevzilerini terk etmeye başladıkları bildirildi. 24.09.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna silahlı kuvvetleri

asker

mevzi

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kiev

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rusya

yüksek rada

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Rus güvenlik servislerinden bir yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 81. Hava Araçları Tugayı askerlerinin DHC’nin Kiev kontrolündeki kısmında mevzilerini keyfi olarak terk etmeye başladıklarını belirtti.Sputnik’e konuşan yetkili, “Son olarak 10 kişi keyfi olarak mevzilerini terketti” diyerek, komutanlarının personelini umursamaması, silah ve mühimmat eksikliği, kronik yiyecek eksikliği ve ön saflarda rotasyonsuz uzun süre kalmalarının bunun başlıca nedenleri olduğunu kaydetti.Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukraynalı askerlerin cephe hattından kaçması vakaları son zamanlarda artmaya başladı. Bu yılın ilk yedi ayında firar ve birimlerin izinsiz terk edilmesi vakalarının sayısı 37 bine ulaştı. Yüksek Rada milletvekili Ruslan Gorbenko'ya göre, Rusya ile çatışmanın başlangıcından bu yana firar kapsamında açılan ceza davalarının toplam sayısı 80 bini aştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rusyanin-askeri-harekati-devam-ediyor-ukraynada-savas-ucaklari-icin-motor-ureten-isletme-vuruldu-1088378581.html

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ukrayna silahlı kuvvetleri, asker, mevzi, firar, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), kiev, ukrayna, rusya, yüksek rada, silah, mühimmat