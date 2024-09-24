https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-senator-perminov-rusya-abd-ve-ukraynadan-gelecek-her-turlu-tehdide-aninda-yanit-verecek-1088403509.html

Rus Senatör Perminov: Rusya, ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide anında yanıt verecek

Rus Senatör Perminov: Rusya, ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide anında yanıt verecek

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Perminov, Rusya'nın, ABD'den Ukrayna'ya yeni misket bombaları tedarikine gerekli yanıtı... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T23:23+0300

2024-09-24T23:23+0300

2024-09-24T23:42+0300

ukrayna krizi

rusya federasyon konseyi

senatör

abd

ukrayna

misket bombası

tehdit

yanıt

kiev

rusya

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Amerikan yönetiminden bir yetkilinin ‘ABD'nin Kiev'e yönelik bu hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketine misket bombalarını da dahil edeceği’ yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Perminov, Rusya’nın ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide gerekli yanıtı vereceğini söyledi.Perminov, "Rakiplerimizin askeri-teknik meydan okumalarına verecek yanıtımız var. Misket bombaları da dahil. ABD ve Çin ile birlikte, envanterinde en fazla misket bombaları olan en büyük gücüz” dedi.Rusya'nın Ukrayna'nın aksine sivilleri hedef almadığını ‘askeri tehditleri başka yollarla durdurduğunu’ vurgulayan Rus senatör, “Ülkenin askeri-politik liderliği, gerek gördüğü takdirde ortaya çıkan tehdide gerekli yanıtı anında verecektir” diye konuştu.ABD yönetiminden bir yetkili Sputnik’e, ABD'nin Kiev'e yönelik bu hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketine misket bombalarını da dahil edeceğini söylemişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kirby-biden-zelenskiy-ile-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldiri-yasaginin-kaldirilmasi-1088402242.html

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