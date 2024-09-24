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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-senator-perminov-rusya-abd-ve-ukraynadan-gelecek-her-turlu-tehdide-aninda-yanit-verecek-1088403509.html
Rus Senatör Perminov: Rusya, ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide anında yanıt verecek
Rus Senatör Perminov: Rusya, ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide anında yanıt verecek
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Perminov, Rusya'nın, ABD'den Ukrayna'ya yeni misket bombaları tedarikine gerekli yanıtı... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T23:23+0300
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ukrayna krizi
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Amerikan yönetiminden bir yetkilinin ‘ABD'nin Kiev'e yönelik bu hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketine misket bombalarını da dahil edeceği’ yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Perminov, Rusya’nın ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide gerekli yanıtı vereceğini söyledi.Perminov, "Rakiplerimizin askeri-teknik meydan okumalarına verecek yanıtımız var. Misket bombaları da dahil. ABD ve Çin ile birlikte, envanterinde en fazla misket bombaları olan en büyük gücüz” dedi.Rusya'nın Ukrayna'nın aksine sivilleri hedef almadığını ‘askeri tehditleri başka yollarla durdurduğunu’ vurgulayan Rus senatör, “Ülkenin askeri-politik liderliği, gerek gördüğü takdirde ortaya çıkan tehdide gerekli yanıtı anında verecektir” diye konuştu.ABD yönetiminden bir yetkili Sputnik’e, ABD'nin Kiev'e yönelik bu hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketine misket bombalarını da dahil edeceğini söylemişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/kirby-biden-zelenskiy-ile-rusyanin-derinliklerine-yonelik-saldiri-yasaginin-kaldirilmasi-1088402242.html
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rusya federasyon konseyi, senatör, abd, ukrayna, misket bombası, tehdit, yanıt, kiev, rusya, çin, nato, ingiltere, almanya, italya, sergey lavrov, kremlin
rusya federasyon konseyi, senatör, abd, ukrayna, misket bombası, tehdit, yanıt, kiev, rusya, çin, nato, ingiltere, almanya, italya, sergey lavrov, kremlin

Rus Senatör Perminov: Rusya, ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide anında yanıt verecek

23:23 24.09.2024 (güncellendi: 23:42 24.09.2024)
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Üyesi Sergey Perminov, Rusya'nın, ABD'den Ukrayna'ya yeni misket bombaları tedarikine gerekli yanıtı vereceğini belirtti.
Amerikan yönetiminden bir yetkilinin ‘ABD'nin Kiev'e yönelik bu hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketine misket bombalarını da dahil edeceği’ yönündeki açıklamasını Sputnik’e değerlendiren Perminov, Rusya’nın ABD ve Ukrayna'dan gelecek her türlü tehdide gerekli yanıtı vereceğini söyledi.
Perminov, "Rakiplerimizin askeri-teknik meydan okumalarına verecek yanıtımız var. Misket bombaları da dahil. ABD ve Çin ile birlikte, envanterinde en fazla misket bombaları olan en büyük gücüz” dedi.
Rusya'nın Ukrayna'nın aksine sivilleri hedef almadığını ‘askeri tehditleri başka yollarla durdurduğunu’ vurgulayan Rus senatör, “Ülkenin askeri-politik liderliği, gerek gördüğü takdirde ortaya çıkan tehdide gerekli yanıtı anında verecektir” diye konuştu.
ABD yönetiminden bir yetkili Sputnik’e, ABD'nin Kiev'e yönelik bu hafta açıklanacak yeni askeri yardım paketine misket bombalarını da dahil edeceğini söylemişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
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