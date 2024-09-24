https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/rus-disislerinden-israilin-lubnana-yonelik-buyuk-olcekli-saldirilarina-kinama-1088376992.html
Rus Dışişleri’nden İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli saldırılarına kınama
Rus Dışişleri’nden İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli saldırılarına kınama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli askeri saldırılarını kınadığını belirtti. 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T13:06+0300
2024-09-24T13:06+0300
2024-09-24T13:32+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli askeri saldırılarını kınadığını belirtti.Şiddet sarmalının acilen durdurulması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Moskova’nın geniş çaplı bir çatışmayı önlemek için ortaklarıyla koordinasyon sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Lübnan’a yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı askeri saldırıları kararlılıkla kınıyoruz. Sivillerin maruz kaldığı gelişigüzel saldırıların kesinlikle kabul edilem olduğu konusundaki ilkeli tutumumuzu özellikle vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.Durum tamamen kontrolden çıkmadan şiddet sarmalının acilen durdurulması gerektiğine dikkat çeken Sözcü, dökülecek kanın önlenmesini sağlayacak ve durumun diplomatik çözüm yoluna geçmesi için gerekli koşulları yaratacak şekilde çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/rus-disisleri-lavrov-misir-disisleri-bakani-ile-ukrayna-krizini-gorustu-1088096566.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, saldırı, kınama
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, saldırı, kınama
Rus Dışişleri’nden İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli saldırılarına kınama
13:06 24.09.2024 (güncellendi: 13:32 24.09.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli askeri saldırılarını kınadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli askeri saldırılarını kınadığını belirtti.
Şiddet sarmalının acilen durdurulması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Moskova’nın geniş çaplı bir çatışmayı önlemek için ortaklarıyla koordinasyon sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Lübnan’a yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı askeri saldırıları kararlılıkla kınıyoruz. Sivillerin maruz kaldığı gelişigüzel saldırıların kesinlikle kabul edilem olduğu konusundaki ilkeli tutumumuzu özellikle vurgulamak isteriz” ifadelerine yer verildi.
Durum tamamen kontrolden çıkmadan şiddet sarmalının acilen durdurulması gerektiğine dikkat çeken Sözcü, dökülecek kanın önlenmesini sağlayacak ve durumun diplomatik çözüm yoluna geçmesi için gerekli koşulları yaratacak şekilde çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Ortadoğu’nun yıkıcı sonuçları kaçınılmaz olarak hem bölgedeki hem de ötesindeki herkesi etkileyecek geniş çaplı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Böyle bir felaket senaryosunu önlemek için uluslararası ve bölgesel ortaklarla koordinasyon sağlamaya hazırız. Bölgedeki hiçbir devletin güvenliğinin diğerlerinin pahasına sağlanmaması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz.