Rus Dışişleri’nden İsrail’in Lübnan’a yönelik büyük ölçekli saldırılarına kınama

Ortadoğu’nun yıkıcı sonuçları kaçınılmaz olarak hem bölgedeki hem de ötesindeki herkesi etkileyecek geniş çaplı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için mümkün olan her şey yapılmalıdır. Böyle bir felaket senaryosunu önlemek için uluslararası ve bölgesel ortaklarla koordinasyon sağlamaya hazırız. Bölgedeki hiçbir devletin güvenliğinin diğerlerinin pahasına sağlanmaması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz.